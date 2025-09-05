Últimas Noticias
Cercado de Lima: PNP detiene a presunto implicado en abuso sexual de una menor

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El detenido, identificado como Rolando Torres Saboya, habría captado por redes sociales a una menor de 14 años, a quien pretendía agredir sexualmente por segunda vez

Seguridad
00:00 · 01:21
El implicado ya fue puesto a disposición de las autoridades
El implicado ya fue puesto a disposición de las autoridades | Fuente: PNP

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia, logró la captura de un sujeto implicado en los delitos de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales.

El detenido habría captado por redes sociales a una menor de 14 años, a quien pretendía agredir sexualmente por segunda vez, así lo indicó el general José Zavaleta, jefe de la Dirección de Ciberdelincuencia de la Dirincri.

"Ya en anterior oportunidad, esta adolescente les había informado que ya había sido víctima de abuso sexual y nuevamente había sido captada por redes sociales por esta misma persona. La estaba llevando nuevamente hacia un hotel, un hospedaje, para nuevamente abusar sexualmente con esta menor de edad", manifestó.

Detenido tenía otras denuncias por violación sexual

El detenido fue identificado como Rolando Torres Saboya y, según la Policía, presenta denuncias por violación sexual a otra menor en el año 2020.

El implicado ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar las diligencias correspondientes de acuerdo con ley.

Cercado de Lima PNP Abuso sexual

