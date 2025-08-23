Últimas Noticias
Bus fuera de control chocó con varios vehículos y terminó empotrado contra una vivienda de Villa El Salvador

VES
VES | Fuente: RPP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En su recorrido, la unidad impactó contra otros cuatro buses y embistió una casa de material prefabricado. Milagrosamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales.

Lima
00:00 · 01:54

Un bus de transporte público, fuera de control, chocó con varios vehículos y terminó empotrado contra una vivienda, en la avenida Pastor Sevilla, cerca del cruce con la avenida María Reiche, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

En su recorrido, la unidad de la empresa Real Star impactó contra otros cuatro buses de ruta E.T. 41. -que estaban estacionados- y embistió la casa de material prefabricado, en la que estaba descansando una mujer junto con su menor hija.

Milagrosamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales, pero la señora Elizabeth Medina, propietaria de la casa, exigió a la empresa de transportes asumir los gastos de reconstrucción.

“Yo estábamos ya durmiendo y con mi hija y, entonces, escuchamos el sonido fuerte. Salimos rápido y ya vimos que (el bus) se ve incrustado”, señaló a RPP.

“Pido que se cumpla con lo que estamos acordando, nada más; porque ya él (el conductor) se comprometió a que mañana van a comenzarlo (la reparación), porque yo vivo sola con mis hijos”, añadió.

Así terminó el bus tras el violento impacto.
Así terminó el bus tras el violento impacto. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Accidente en investigación

El conductor del bus que ocasionó este violento accidente, identificado como Macedonio Felices Palomino, fue trasladado a la comisaría del sector, para realizar las diligencias de ley.

Al cierre de este informe, se desconocen las causas de este violento accidente, no descartándose que la unidad haya sufrido una falla mecánica. 

Sin embargo, cabe mencionar que el bus de la empresa Real Star registra hasta seis papeletas, con multas que suman 1 712 soles, según el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

Entre los motivos de las papeletas, están, por ejemplo, tocar la bocina de manera innecesaria, recoger pasajeros fuera del paradero y dejar mal estacionado el vehículo. 

Los buses afectados pertenecen a la empresa E.T. 41.
Los buses afectados pertenecen a la empresa E.T. 41. | Fuente: RPP / Alex Juárez

