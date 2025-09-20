Los crímenes no paran en Lima: un joven fue asesinado a balazos en Barrios Altos

El joven fue interceptado por dos hombres, quienes abrieron fuego a quemarropa.
Continúan los crímenes en la capital. Un joven fue asesinado anoche a balazos en la cuadra 12 de jirón Santa Rosa, en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.
Los testigos narraron a RPP que la víctima, de aproximadamente 22 años, se encontraba junto con otra persona, cuando fue interceptada por dos hombres que abrieron fuego a quemarropa.
Según la información preliminar, los criminales realizaron más de cinco disparos.
Los vecinos llamaron a una ambulancia, pero cuando el personal médico llegó solo pudo constatar el deceso.
Policía investiga el crimen
Los agentes policiales llegaron al lugar e iniciaron las diligencias para identificar al occiso.
El caso quedó a cargo de la Comisaría PNP de San Andrés, que buscará determinar las causas del asesinato.