Una gestante resultó herida en cuádruple choque en la avenida Abancay

Así quedó uno de los vehículos que protagonizó el accidente.
Así quedó uno de los vehículos que protagonizó el accidente. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital local. A pesar de la magnitud del accidente, su estado es estable, según pudo conocer RPP.

Accidentes
00:00 · 01:09

Una gestante resultó herida después del cuádruple choque vehicular a la altura de la sede central de la Fiscalía de la Nación, en el cruce de la avenida Abancay y el jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima. El accidente se registró la tarde del jueves, 18 de septiembre.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer -de nueve meses de gestación- estaba con su esposo en uno de los vehículos accidentados.

Una testigo relató a RPP que la víctima comenzó a sangrar intensamente después del accidente, por lo que fue trasladada inmediatamente al Hospital Arzobispo Loayza.

“Sí, con su barriga. Según dice que estaba sangrando, la cosa es que se la ha llevado con taxi, nada más he visto”, relató.

RPP pudo conocer que, pese a la magnitud del accidente, la mujer se encuentra estable.

Mientras tanto, los vehículos involucrados en el accidente y los conductores fueron trasladados a la Comisaría PNP de San Andrés, para realizar las investigaciones correspondientes.

A pesar del cuádruple choque, el tránsito vehicular en esa parte de la avenida Abancay no sufrió interrupciones.

Tags
Cercado de Lima avenida Abancay Fiscalía de la Nación accidente Accidente de tránsito

