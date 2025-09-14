Bus chocó con miniván en Ventanilla tras intentar ganar pasajeros: conductor de unidad menor resultó herido

El chofer de la unidad menor presentó lesiones tras la colisión, por lo que fue trasladado a un centro de salud cercano. De acuerdo con los vecinos, el accidente fue provocado por el exceso de velocidad de la unidad de transporte público.
Pudo ser una tragedia. El conductor de una miniván resultó herido luego de que su vehículo se volcara tras ser impactado violentamente por un bus de transporte público que intentaba ganar pasajeros. El accidente ocurrió en la avenida Los Topógrafos, muy cerca del mercado Santa Rosa, en la zona de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.
De acuerdo con los vecinos, en el vehículo privado de color blanco se trasladaban trabajadores de una empresa de telecomunicaciones.
Asimismo, refirieron que la colisión se habría originado debido a un aparente exceso de velocidad del bus de transporte público, que cubre la ruta Ancón-Ventanilla. Además, señalaron que la unidad habría estado brindando servicios de manera informal.
El conductor resultó con lesiones tras la volcadura de la miniván, por lo que fue trasladado a un centro de salud cercano.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
PNP llegó a la zona
Agentes policiales de la comisaría Villa los Reyes llegaron al lugar del accidente para proceder con las investigaciones correspondientes, a fin de determinar las causas del choque.