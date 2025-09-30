Últimas Noticias
Independencia: adulto mayor murió arrollado por un bus de la PNP en la vía exclusiva del Metropolitano

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El trágico accidente ocurrió a la altura de la Estación Los Jazmines, en Independencia. Los familiares de la víctima exigieron justicia.

Accidentes
El accidente ocurrió la tarde el lunes, 29 de septiembre.
El accidente ocurrió la tarde el lunes, 29 de septiembre.

Un adulto mayor murió arrollado por un bus de la Policía Nacional, en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la Estación Los Jazmines, en el distrito de Independencia, al norte de Lima.

Testigos consultados por RPP aseguraron que el anciano cruzaba la avenida Túpac Amaru, cuando fue embestido por la unidad policial, en circunstancias que son motivo de investigación.

El hombre, que fue arrastrado varios metros por el bus de la PNP, murió en el lugar. 

Debido al trágico accidente, el tránsito en la zona estuvo interrumpido, mientras se realizaban las pesquisas correspondientes.

Independencia
El anciano fue arrastrado varios metros por el bus policial, según los testigos. | Fuente: Difusión

Familia pide justicia

La víctima mortal fue identificada como Félix Vicente Obregón Pajuelo, de 77 años. Familiares del anciano llegaron al lugar y exigieron que el caso no quede impune y se sanciones drásticamente a los responsables.

Según vecinos y comerciantes, los accidentes son constantes en este punto, por lo que exigieron mayor fiscalización y presencia de policías de tránsito.

Al cierre de este informe, no ha habido un pronunciamiento por parte de la Policía Nacional sobre este trágico accidente. Cabe mencionar que la vía exclusiva del Metropolitano solo puede ser utilizada por patrulleros de la PNP, ambulancias y unidades del Cuerpo de Bomberos, siempre y cuando estén en una emergencia.

En sus redes sociales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se pronunció sobre el accidente. Según la entidad, el anciano cruzó la avenida “estando el semáforo en rojo, siendo atropellado por un bus de la PNP que circulaba por la vía del Metropolitano”.

Informes RPP

Día Mundial del Turismo: un sector que crece, pero no logra superar las cifras prepandemia en el Perú

Este 27 de setiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. En el Perú, esta actividad representa uno de los motores más importantes del empleo y la economía, pero aún enfrenta retos para recuperar las cifras antes de la COVID. ¿Cuáles son? Conoce los detalles en el siguiente informe de Geraldine Hernández.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
Independencia Metropolitano Accidente de tránsito

