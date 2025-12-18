Camión fuera de control embistió combi en Lurigancho-Chosica: pese al violento impacto, solo hay tres heridos [VIDEO]

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el brutal impacto. | Fuente: Difusión

Un camión furgón fuera de control embistió una combi en el cruce de la avenida Unión Jicamarca y la calle José Gálvez, en el Anexo 8 de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de Lima.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso, muestran el recorrido del camión, que casi atropella a varias personas antes de chocar con la combi, que se encontraba estacionada en la citada intersección.

Pese al brutal impacto, solo se han reportado tres personas heridas: el conductor y copiloto de la combi, así como un ocupante del camión furgón. El chofer de este pesado vehículo, sorprendentemente, resultó ileso.

