Camión fuera de control embistió combi en Lurigancho-Chosica: pese al violento impacto, solo hay tres heridos [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso, muestran el recorrido del camión, que casi atropella a varias personas antes de chocar con la combi.

Chosica
Las cámaras de seguridad de la zona captaron el brutal impacto. | Fuente: Difusión

Un camión furgón fuera de control embistió una combi en el cruce de la avenida Unión Jicamarca y la calle José Gálvez, en el Anexo 8 de Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de Lima.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso, muestran el recorrido del camión, que casi atropella a varias personas antes de chocar con la combi, que se encontraba estacionada en la citada intersección.

Pese al brutal impacto, solo se han reportado tres personas heridas: el conductor y copiloto de la combi, así como un ocupante del camión furgón. El chofer de este pesado vehículo, sorprendentemente, resultó ileso.

Así quedó el camión furgón tras su recorrido fuera de control.
Así quedó el camión furgón tras su recorrido fuera de control. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Heridos evacuados

Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Emergencia Ate Vitarte, donde permanecen en observación y su estado de salud es reservado.

En tanto, el chofer del camión furgón fue trasladado a la comisaría del sector, que quedó a cargo de las investigaciones, a fin de establecer responsabilidades por este impactante accidente de tránsito.

Los vecinos advirtieron que no es la primera vez que ocurren accidentes similares en la zona, por lo que hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades de Lurigancho-Chosica, para que refuercen la fiscalización.

