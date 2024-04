Pueblo Libre: anciana resultó herida luego de que un bus impactó contra tienda

Lima Pueblo Libre: anciana resultó herido luego de que un bus impactó contra una tienda

Una mujer resultó con un esguince de tobillo y varios golpes en el cuerpo, luego de que un bus de trasporte público ocasionó un accidente que generó daños en su tienda, ubicada en el distrito limeño de Pueblo Libre.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 11 de la mañana, cuando la señora Fortunata Lagos, de 61 años, se encontraba realizando limpieza al interior de su tienda, ubicada en la cuadra 11 de la avenida La Marina, y de pronto es impactada por unas estructuras de metal, que le cayeron luego de que el bus de la empresa de trasporte “Huáscar” impactó contra el inmueble.

Según la familia, la anciana terminó con un esguince de tobillo y otros golpes más en el cuerpo tras el impacto. Es por ello que fue traslada a una clínica cercana en Pueblo Libre para recibir atención médica.

Guillermo López, esposo de la víctima, contó que encontró a la mujer tirada en el piso tras el impacto del bus a su tienda y que el chofer intentó darse a la fuga. Incluso, el conductor le ofreció 20 soles para llegar a un acuerdo.

“Yo me encontraba en el segundo piso y mi esposa en el primero, en la tienda, cuando da un grito, salgo y ella estaba tirada en el suelo y luego la levanté. Yo salía corriendo por la otra puerta y el bus lo tenían ahí. Los pasajeros le decían “tienes la culpa, corres mucho, estabas haciendo carrera con el otro”. El chofer no quería bajar, quería irse, quería darse a la fuga. Como hay un semáforo, los carros se ponían y no podía irse”, dijo Guillermo López a RPP.

Diligencias de ley

Según información policial, el conductor fue identificado como Cirilo Alejandro Porras Pocco, quien se encuentra en calidad de retenido en la comisaría de Pueblo Libre. Tras culminadas las diligencias de ley, podría quedar hoy en libertad.

Mientras tanto, la familia de la adulta mayor pide que el conductor o la empresa de trasporte “Huáscar” se haga cargo de los gastos médicos de Fortunata Lagos y de los daños materiales que se ocasionó al inmueble.