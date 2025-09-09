Últimas Noticias
Motociclista murió en trágico accidente en la Vía de Evitamiento

Las causas del accidente son motivo de investigación.
Las causas del accidente son motivo de investigación. | Fuente: Lima Expresa
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El siniestro ocurrió en el sentido sur-norte de la transitada autopista, a la altura del puente IPD, reportó Lima Expresa, concesionaria de la vía.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un motociclista murió en un fatal accidente de tránsito, ocurrido esta mañana en la Vía de Evitamiento, cerca de la intersección con la avenida Esteban Salmón, en la jurisdicción del Rímac.

El siniestro ocurrió en el sentido sur-norte de la transitada autopista, a la altura del puente IPD, reportó Lima Expresa, concesionaria de la vía.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la Policía Nacional, que establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Debido al siniestro, se ha registrado gran congestión vehicular en la Vía de Evitamiento, según reportó Lima Expresa.

Las causas del trágico accidente son motivo de investigación.

¿Responsable se dio a la fuga?

Según versiones preliminares de la prensa local, el motociclista fallecido chocó con un bus de transporte público, tras lo cual fue arrollado por otro vehículo.

El conductor del automóvil que habría atropellado al motociclista se dio a la fuga, informó el portal web del diario La República.

Según la citada publicación, el chofer del bus de transporte público fue trasladado a la comisaría, como parte de las diligencias.

Lamentablemente, la Vía de Evitamiento se ha convertido en habitual escenario de accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales. De hecho, el pasado fin de semana, un motociclista murió tras chocar con un tráiler, a la altura del puente Ricardo Palma, en sentido de norte-sur de esta autopista.

Vía de Evitamiento Accidente de tránsito Rímac

