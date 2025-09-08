Últimas Noticias
Conductora se estrelló contra barbería tras perder el control de su vehículo en La Molina [VIDEO]

Conductora pierde el control de su vehículo y se estrella contra barbería en La Molina
En las imágenes, se observa cómo el vehículo ingresa a toda velocidad en el local, llevándose consigo la puerta de ingreso al local y embistiendo a cuatro personas que se hallaban en el interior. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que la unidad impacta contra el negocio, tomando por sorpresa a clientes y trabajadores.

Accidentes
Una mujer perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una barbería ubicada en la primera cuadra del jirón Tahití, en La Molina.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el incidente, ocurrido la tarde del último sábado, aproximadamente a la 1:49 p. m.

En las imágenes, se observa cómo el vehículo ingresa a toda velocidad en el local, llevándose consigo la puerta de ingreso al local y embistiendo a cuatro personas que se hallaban en el interior.

Según el reporte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de La Molina, el vehículo era conducido por Graciela Aurora Gamboa, quien se encontraba junto con su esposo -en el asiento de copiloto- y su hijo.

Conductora buscaba estacionar el vehículo

En diálogo con RPP, Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, mencionó que la conductora perdió el control de su vehículo cuando pretendía estacionarse.

"En vez de imprimir el freno, imprime el acelerador y ocasiona un accidente bastante grave (...) La conductora era una persona de la tercera edad", agregó.

Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes brindaron los primeros auxilios a los clientes y trabajadores del establecimiento afectados, trasladándolos a una clínica local. El caso viene siendo investigado por la comisaría de La Molina.

