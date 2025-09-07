Camioneta cae a un precipicio y deja cuatro muertos y dos heridos en Áncash

El accidente dejó como víctimas mortales a un exalcalde distrital, una trabajadora de salud y otras dos personas más. Las causas del siniestro aún son investigadas.

La caída de una camioneta a un precipicio dejó cuatro personas fallecidas y dos heridas en el sector de Machí, en la provincia de Mariscal Luzuriaga, en la región de Áncash, según informó la Policía Nacional de la jurisdicción.

Las víctimas mortales son el profesor Juan Sixto Marcos Carranza, exalcalde del distrito de Eleazar Guzmán Barrón; la técnica en enfermería Flor León Leyva, quien laboraba en el Hospital de Apoyo de Pomabamba; así como Erick Flores Marcos y Robbins López Portella.

Los cuerpos de las víctimas fueron rescatados con dificultades debido al difícil acceso de la zona. Posteriormente, fueron trasladados a la Morgue de la ciudad.

En tanto, uno de los heridos fue identificado como Saúl Mata Valverde. Entre ellos también se encuentraba un menor de edad. Ambos fueron llevados al centro de salud de Llama.

Primeras investigaciones

Según las primeras investigaciones de la Policía, la camioneta había partido de Huaraz con destino al sector de Pumpa, en la provincia de Mariscal Luzuriaga, cuando se produjo el accidente.

Efectivos policiales acudieron al lugar y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y son materia de investigación.