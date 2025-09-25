Tragedia en Puente Piedra: camión cargado con desmonte se volcó sobre auto y mata a su conductor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un trágico accidente se registró esta tarde en la carretera Panamericana Norte, a la altura del paradero Tres Ruedas, en el distrito de Puente Piedra, donde un volquete cargado de desmonte se volcó y aplastó a un vehículo particular, resultando en la muerte del conductor.

La víctima, identificada como David Cruz García, de 51 años, llevaba a cabo repartos de bolsas de papas en el momento del accidente.

La tolva del volquete, además de su carga, cayó sobre el automóvil negro que conducía Cruz García, atrapándolo en el interior.

A pesar de los esfuerzos realizados por los bomberos y la ayuda de los vecinos, que incluso utilizaron una grúa para retirar la tolva, el conductor falleció en el acto.

Los familiares de Cruz García han solicitado que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del accidente, argumentando que su muerte ha dejado a tres menores de edad en situación de orfandad.

El conductor del volquete ha sido intervenido por la policía y trasladado a la comisaría de Puente Piedra, mientras que el cuerpo de David Cruz será llevado a la morgue central de Lima en las próximas horas.

Como consecuencia del accidente, el tránsito vehicular en la Panamericana Norte estuvo restringido por varios minutos, aunque actualmente ha sido restablecido, con un avance lento en la circulación.

A nivel nacional, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones, en lo que va del año se han reportado 2094 muertes por accidentes de tránsito, de las cuales 446 ocurrieron en la región Lima, convirtiéndola en la región con mayor incidencia de accidentes fatales.