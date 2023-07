ACTU: legalizar los autos colectivos sería un "gran retroceso" para el trasporte de Lima y Callao

Lima "Ir en los autos colectivos es un gran retroceso para la ciudad de Lima y Callao", dijo Ángel Mendoza

El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de los Corredores Complementarios (ACTU), Ángel Mendoza Aguirre, advirtió que legalizar los autos colectivos sería un "gran retroceso para el trasporte de Lima y Callao".

En Ampliación de Noticias, Ángel Mendoza señaló que cada año surge la amenaza por proyectos de ley que buscan formalizar los autos colectivos que generan desorden en el tráfico y contaminación ambiental.

"Frente a estas amenazas podemos ver nosotros dos hechos importantes para que la ciudad entienda que ir en los autos colectivos es un gran retroceso para la ciudad de Lima y Callao", aseguró.

En ese sentido, Ángel Mendoza minimizó el impacto de dos paros de actividades de los chóferes del auto colectivo en junio, ya que el Corredor Rojo atendió normal la demanda y se observó una fluidez en el tráfico tanto en vehículos particulares y de transporte.

"Gracias al paro de colectiveros, que ese día no bloquearon las vías y que no bloquearon los carriles segregados, se pudo ir a una velocidad de 16 kilómetros más por hora de ida en ese lunes 19 de junio y de vuelta otros 18 minutos más. Es decir, el usuario se ahorró 30 minutos de viaje producto de que no hubo congestión vehicular", destacó.

Ángel Mendoza reconoció que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), ha empezado a "poner mano dura" frente a la informalidad del transporte urbano en estas últimas semanas, lo que ha originado un orden y fluidez en los Corredores Complementarios.

"Se están cumpliendo esos objetivos que nos hemos trazado en estas semanas de tal manera que se han implementado cámaras en la Municipalidad de La Molina y en la Municipalidad de San Borja. En esos dos distritos hay la fotopapeleta ahora justamente para advertir el transporte informal que está invandiendo los carriles segregados y los paraderos del Corredor Complementario. Esto está permitiendo que ahora ellos tengan más cuidado en hacer este servicio de manera informal", dijo.

Alternativa a informalidad

Además, Ángel Mendoza aclaró que están abiertas las puertas al sistema formal de transporte para que el colectivero pase a formar parte de la planilla de conductores de los Corredores Complementarios, donde un conductor puede llegar a ganar hasta 4 mil soles con todos los beneficios sociales.

"Implica que los señores puedan capacitarse con nosotros y puedan entrar a la formalidad, de tal manera que puedan tener una fuente de trabajo, puedan sostener a su familia y no simplemente estar una guerra entre peruanos de decir el informal que desaparezca. Le estamos dando solución, una alternativa para que se formalice y tenga un trabajo digno", expresó.