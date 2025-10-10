Vendedor herido en ataque contra Agua Marina dice que ha “vuelto a nacer”: “Es una experiencia que no se la deseo a nadie”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del último miércoles, cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina resultaron heridos tras registrarse un ataque armado cuando brindaban un concierto en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, de Chorrillos. El atentado también dejó a un vendedor de cervezas afectado.

Percy Nolasco (50) es el nombre del comerciante que resultó herido durante la balacera. El vendedor contó que uno de los proyectiles le rozó la espalda, lo que generó un orificio en las prendas que vestía, y su posterior traslado al Hospital José Casimiro Ulloa.

“Justo yo estaba trabajando, fue una ráfaga. En ese momento, la gente comenzó a tirarse al piso. Sentí que a mí me rozó la bala en la espalda y la verdad que me sentí en ese momento desconcertado, no sabía si realmente me había entrado [el proyectil]”, relató a Panamericana Televisión.

Asimismo, Nolasco relató que, en el momento del ataque, se encontraba en la zona VIP y caminaba de espaldas al escenario y con las manos levantadas, ya que cargaba las cervezas.

“Me toqué, buscaba sangre a ver si había. […] Después, como me ardía y me quemaba demasiado, fui a buscar a mis compañeros para que me auxilien y ver qué tenía. […] Tenía mi camisa y dos polos, le ha hecho un orificio, un hueco”, relató.

“Es un volver a nacer”

Percy contó que durante el atentado percibió la protección de su padre, quien recientemente falleció. Asimismo, dijo que siente que volvió a nacer tras sobrevivir al ataque armado contra la orquesta de cumbia.

“Es una experiencia que no se la deseaba a nadie. Es un volver a nacer porque […] en ese momento se me pasó todo en mi cabeza, mi familia, mis hijos, pero acá estamos para seguir adelante”, concluyó.