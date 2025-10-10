“Lo encomiendo a Dios cada vez que sale a trabajar”: madre de cantante de Agua Marina vivió momentos de angustia

La señora Josefa Jacinto, madre del cantante Renzo Palacios contó a RPP que vivió momentos de angustia al enterarse del ataque a la orquesta y agradeció que su hijo esté fuera de peligro.

Desde Sechura, RPP conversó con la señora Josefa Jacinto, madre de Renzo Palacios, vocalista de la popular agrupación Agua Marina, quien expresó su profunda preocupación tras el atentado que sufrió la orquesta. La noticia llegó a su familia a través de una llamada que los dejó en shock.

“Nos enteramos por mi cuñada, la pareja de Renzo. Nos llamó diciendo que nos tranquilicemos, que él estaba bien. Nosotros no sabíamos nada y le preguntábamos: ‘¿Por qué nos dices eso?’. Entonces nos explicó: ‘Lo que pasa es que hubo un atentado a Agua Marina’. Me pidió que avisara a mis papás porque seguro saldría en las noticias”, relató Irma Palacios, hermana del cantante.

Además, recordó que el momento fue de gran tensión en casa, especialmente para la mamá del músico. “Mi mamá se puso nerviosa, preguntó si le estábamos diciendo la verdad. Pero luego Renzo se comunicó con nosotros, y al escucharlo, se tranquilizó. Nos dijo que estaba resguardado”, añadió.

La señora Josefa aseguró que siempre encomienda a su hijo a Dios antes de cada presentación. “Cuando él se va a trabajar, siempre se lo encomiendo a Dios y a la Virgen María, rezo por él y por todos. Me sentí apenada, triste, nerviosa por todo lo que está pasando”, dijo conmovida.

La familia de Renzo Palacios pidió que se investigue el atentado y que las autoridades brinden mayor seguridad a los integrantes de Agua Marina, quienes continúan recibiendo muestras de apoyo de sus seguidores en todo el país.

El líder de Agua Marina alertó que la orquesta venía siendo extorsionada

Cuando ocurrió el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10; diversos artistas del medio se unieron para alzar su voz contra la creciente ola de inseguridad que atraviesa el país. Una de las primeras orquestas de cumbia en pronunciarse fue Agua Marina, a través de su vocalista José 'Pepe' Quiroga.

Aquella vez, el músico lamentó la situación que se ha ido agudizando en el Perú y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

“Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que las autoridades recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto! Ahora hemos tenido que reforzar la seguridad. Todos los que trabajamos para el público somos vulnerables, porque el delincuente sabe dónde vamos a estar”, declaró a RPP durante el sepelio del recordado 'Russo'.

Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque a Agua Marina, informa clínica

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes de la agrupación Agua Marina, víctimas de un atentado la noche del miércoles en Chorrillos, se encuentran estables y fuera de peligro, informó el médico Carlos Navarro, de la clínica Maison de Santé.

Navarro no brindó más detalles sobre el estado de los hermanos Quiroga Querevalú por materia de reserva. "Están en constante visita con sus familiares y están estables", zanjó.

"Tenemos la capacidad resolutiva suficiente como para mantenerlos aquí hasta el momento del alta", acotó. El médico detalló que Manuel está programado para una limpieza quirúrgica debido a su herida, aunque reiteró que estado general es estable.

Por su parte, Luis Quiroga "no está programada una cirugía, no lo necesita tampoco". "No hay una lesión mayor que comprometa su vida ahora", sostuvo.

Además, precisó que Manuel Quiroga fue impactado por una bala, mientras que Luis recibió dos impactos, uno en el tórax y otro en el antebrazo izquierdo.

