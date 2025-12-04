Surco: Policía y Serenazgo impiden cierre del túnel Benavides tras fin de operaciones anunciado por Rutas de Lima

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Serenazgo del distrito de Santiago de Surco impidieron la clausura del acceso al túnel Benavides, en la Panamericana Sur, pese a que la empresa Rutas de Lima (RDL) había anunciado el fin de sus operaciones al entregar la concesión a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En ese sentido, representantes de la empresa concesionaria llegaron al lugar para iniciar el cierre del túnel, señalando que la administración de la infraestructura ya había sido transferida a la comuna capitalina.

Sin embargo, los efectivos policiales se opusieron a la medida, indicando que no existía documentación ni funcionarios municipales presentes que autorizaran la intervención de dicho túnel, el cual une distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, entre otros que se dirigen por la Panamericana Sur.

A esta acción se sumó el Serenazgo de Surco, que colocó uno de sus vehículos en el ingreso del túnel para impedir la instalación de separadores y evitar cualquier intento de ejecutar el cierre.

Durante varios minutos, el personal de Rutas de Lima intentó dialogar con la Policía para explicar el procedimiento, pero finalmente se retiraron todos los elementos instalados, incluido un panel que indicaba: “Túnel Benavides, cierre temporal, use el puente Benavides”.

Finalmente, el equipo de la concesionaria se retiró de la zona, dejando únicamente a los efectivos policiales y miembros del serenazgo resguardando el túnel Benavides para evitar que se proceda al cierre.