Costa Verde será cerrada temporalmente por eventos deportivos de los Juegos Bolivarianos: conoce los desvíos para este jueves

| Fotógrafo: Álvaro García
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que habrá un cierre temporal de la Costa Verde debido a la realización de eventos deportivos correspondiente a los XX Juegos Bolivarianos 2025.

Por tal motivo, la comuna capitalina indicó que el tránsito vehicular será desviado por vías paralelas y alternas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones, de los deportistas y de las personas con movilidad reducida.

Cronograma de cierres y desvíos por evento

Ciclismo de ruta y triatlón:

Desde el jueves 4 de diciembre a las 11:30 p. m. hasta el viernes 5 de diciembre a la 1 p. m., se llevará a cabo el cierre del tramo comprendido entre San Miguel y Chorrillos.

Bajadas cerradas: Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz.

Desvíos vehiculares:

Sentido hacia Chorrillos: av. Costanera, av. Juan Bertolotto, jr. Comandante Espinar, av. José Antonio de Sucre, jr. Diego Ferré, av. del Ejército, av. Augusto Pérez Araníbar, malecón de la Marina, malecón Cisneros, malecón Reserva, av. Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Pedro de Osma, av. Chorrillos y av. José Olaya.

Sentido hacia el Callao: malecón Grau, pasaje Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. 28 de Julio, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. del Ejército, av. Pérez Araníbar, calle Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry y jr. Federico Gálvez.

Marcha atlética:

El evento se llevará a cabo desde el viernes 5 de diciembre a las 11:30 p. m. hasta el sábado 6 de diciembre a la 1 p.m., en la Costa Verde, en el tramo comprendido entre los distritos de Barranco y Chorrillos.

Desvío vehicular en dirección a Chorrillos: bajada Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Chorrillos y av. José Olaya.

Finalmente, la Municipalidad de Lima exhorta a la ciudadanía a respetar la señalización instalada, así como planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal operativo, a fin de evitar inconvenientes durante el desarrollo de estas actividades deportivas.

Costa Verde Juegos Bolivarianos 2025 Municipalidad de Lima

