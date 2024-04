Anillo Vial Periférico: liberación de predios condiciona ejecución del tramo más importante [INFORME]

Por Jessica Merino

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anuncio que, luego de haber sido declarado de interés, y cumplidos los plazos de ley, el proyecto del Anillo Vial Periférico (AVP) ya cuenta con el concesionario que se encargará de su construcción.

El proyecto Anillo Vial Periférico comprende la construcción de una autopista de 34.8 kilómetros, dividida en 3 tramos, y conectará 12 distritos de Lima y Callao.

Luis Del Carpio Castro, director de la Dirección Especial de Proyectos de ProInversión, considera que la ejecución del Anillo Vial Periférico es un reto, debido al número de predios que deben ser liberados, con especial énfasis en el tramo 2, que va desde la vía Panamericana Norte hasta la autopista Ramiro Prialé.

''Donde tenemos la mayor complejidad es en el tramo 2, donde tenemos como 2 mil 400 predios, que tenemos que liberar. En este tramo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya ha avanzado con expedir resoluciones para completar la liberación de cerca de 300 casos, 300 propiedades. Al día de hoy, está, definitivamente, por encima de los 200 predios que están ya completamente desocupados'', dijo Luis Del Carpio Castro.

Dos mil 465 viviendas y 528 vías están en el plan de liberación predial para la construcción del Anillo Vial Periférico, según detalló ProInversión a RPP. De este total, 2 mil 347 inmuebles corresponden al Tramo 2, previsto en los distritos de Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica. Hasta marzo de este año, se ha pagado por la expropiación de 271 viviendas. Es decir, se tiene un avance del 11.5% en la liberación de predios de este tramo.

En el cronograma tentativo del proyecto se estima que la liberación de predios e interferencias en el tramo 1 y 3 tomará 2 años y 4 meses. Pero en el tramo 2 será de 5 años y medio.

El Estado tendría que entregar 400 predios críticos en un plazo de 22 meses después de firmado el contrato, o podría ser resuelto de manera parcial por mutuo acuerdo solo respecto al tramo 2, según el modelo de contrato elaborado en noviembre de 2023.

"No sirve si no está completo"

El arquitecto urbanista Aldo Facho Dede advierte que si los 3 tramos no se completan, la obra no cumplirá con su propósito de interconectar a la ciudad.

''Es que el Anillo Vial Periférico no sirve si no está completo. Si yo no conecto Lima Este con Lima Oeste, para qué hago la infraestructura. No necesito una obra millonaria para mejorar lo que ya tengo en infraestructura vial. Sería un absurdo que no se resolviera la obra completa. Creo que el gran reto del Estado nacional es que se resuelva las expropiaciones necesarias para que la obra sea completa'', indicó Aldo Facho.

En el asentamiento humano Cahuide, en el distrito limeño de Independencia, un grupo de vecinos se resiste a abandonar sus viviendas. Johany Gonzales, presidenta de la Asociación de Propietarios Afectados por el Proyecto Anillo Vial Lima - Callao - Independencia, asegura que los moradores están dispuestos a acudir a instancias internacionales para evitar las expropiaciones de sus inmuebles, por donde está proyectado el inicio del tramo 2.

''Nosotros estamos decididos, como ya estamos organizados en toda la zona, estamos decididos a luchar, a irnos hasta la corte internacional porque nos están pisoteando nuestros derechos humanos. No tenemos ninguna vida tranquila'', indicó Johany Gonzales.

Aldo Facho, especialista cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, resaltó la importancia de un Anillo Vial Periférico en Lima, ciudad colapsada también por el transporte de carga pesada. Sin embargo, considera que no será suficiente para solucionar el problema de movilidad diaria en la ciudad.

''Porque es netamente pensado para grandes viajes de carga, principalmente transporte de carga, transporte interprovincial, flujos que van a evitar la ciudad. Pero el 99.9% de los viajes de la metrópoli cotidiano son a la ciudad porque es para moverse dentro de la ciudad. Para esos viajes dentro de la ciudad, qué estamos haciendo de manera integral. Poco y nada. La Línea 2 del Metro lleva 12 años en construcción y faltan unos cuantos más para que se termine'', señaló Aldo Facho.

No es un hecho aislado el retraso en proyectos viales de gran envergadura en el país. Un ejemplo es la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El contrato estableció como fecha de entrega de los terrenos el año 2005, pero el proceso recién concluyó en octubre de 2018. Es necesario que las autoridades atiendan con anticipación cualquier dificultad que, a la larga, lo único que conseguirá es atrasar el desarrollo de Lima.