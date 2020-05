Las empresas de comida deberán de cumplir con un protocolo sanitario. | Fuente: Andina

La presidenta de la asociación de restuarantes y afines, Blanca Chávez, señaló que muchos emprendimientos de servicios de comida se han quedado sin poder reabrir sus puertas. La empresaria indicó que los protocolos publicados por el Ministerio de Producción no han sido "amigables" y que solo ha impulsado a las "grandes empresas".

"Las cosas no se han hecho nada amigables. Si ya tienen un protocolo, ¿por qué nos hacen trabajar otro? esto es difícil y va mas allá", expresó en RPP Noticias. Chávez precisó que ella como presidenta está recibiendo reclamos de empresarios que tampoco han podido reabrir sus servicios en el interior del país.

"Mucha gente me escribe desde provincias, me revientan el teléfono. Tienen que pensar en la gente de abajo. Hay restaurantes que han empezado en enero y que no llegan ni a los 10 soles diarios y dudo mucho que ahora hagan 1 000", expresó.

Chávez, quien es también dueña de un restaurante, pidió al Ministerio de Producción pensar también en las pequeñas empresas. "No queremos que se ahoguen, hay que reactivarlo. Están en UCI. Tenemos que apoyarlos y no abandonarlos", indicó.

Medidas

El Ministerio de Producción aprobó el protocolo sanitario para que los restaurantes y negocios afines puedan retomar sus actividades a través de delivery y entrega en tienda.

El protocolo establece medidas preventivas para proteger la salud de los consumidores, trabajadores y proveedores frente al riesgo de contagio del COVID-19.

Los negocios podrán recibir pedidos vía teléfono, WhatsApp o aplicación móvil, nunca de manera presencial, pues los locales deberán permanecer cerrados al público y solo funcionarían las áreas de producción, despacho, facturación y reparto.