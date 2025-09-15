Terror en el Cercado de Lima: chofer y pasajera resultaron heridos tras ataque a balazos contra una combi

De acuerdo con una vecina, fueron dos sujetos los que dispararon directamente contra el vehículo, a la altura de la ventana del chofer. “Cinco balazos han sido”, relató.

Dos delincuentes atacaron a balazos una combi llena de pasajeros en la avenida Colonial. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Los transportistas continúan siendo el blanco de los criminales en la capital. Dos delincuentes atacaron a balazos una combi llena de pasajeros, que cubría la ruta Callao-Lima, en la cuadra 11 de la avenida Colonial, en el Cercado de Lima.

A causa del brutal ataque, el chofer de la unidad de transporte público y una pasajera resultaron heridos, según narró a RPP una vecina de la zona que presenció el hecho. Ambos fueron trasladado a un hospital cercano.

“Uno [de los heridos] es el chofer que creo que vino su hermano y lo han sacado porque no llegaba la Policía, pese a que hemos llamado al 105, y una chica que estaba herida. Ha estado llena la combi de pasajeros”, relató.

Asimismo, de acuerdo con el testimonio de la residente, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron los que atacaron la unidad. Según relató, los sujetos dispararon directamente contra el conductor.

“La combi se estaba estacionando para dejar pasajeros y ahí los dos [delincuentes] parece que han venido siguiendo [la unidad] desde 2 de mayo. Ahí es donde se le ha acercado a la altura del chofer y les han disparado. Cinco balazos han sido, de los cuales creo que tres se han impactado. Han venido por acá y se han ido como para la avenida Argentina”, relató.

Un equipo de RPP llegó al lugar del atentado y corroboró que en la ventana del conductor se observan al menos cinco disparos de bala.

PNP cercó el perímetro

Al cierre de esta nota, agentes de la PNP llegaron a la zona y cercaron el perímetro para realizar las primeras diligencias.