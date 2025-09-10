Extorsionadores incendiaron una combi de transporte público en el Cercado de Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cámaras de seguridad captaron el momento del ataque extorsivo. | Fuente: RPP

Los transportistas siguen en la mira de los extorsionadores. Esta vez, delincuentes incendiaron una combi que estaba estacionada en plena vía pública, en el jirón Ricardo Herrera, en la zona de Planeta, en el Cercado de Lima.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el ataque, ocurrido la madrugada del pasado domingo, 7 de septiembre. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, muestran a dos sujetos llegar al lugar a bordo de una motocicleta.

Uno de los desconocidos desciende del vehículo y rocía combustible en la combi, tras lo cual le prende fuego. Inmediatamente, sube a la moto y huye con su cómplice con rumbo desconocido.

Los vecinos y los dueños de esta combi, al percatarse de lo sucedido, salieron rápidamente de sus casas e intentaron apagar las llamas con baldes de agua. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron infructuosos y el vehículo quedó completamente calcinado.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Transportista extorsionado

La combi incendiada pertenece a una flota informal que cubre la ruta Plaza Unión-Faucett que, según la Policía Nacional, está siendo extorsionada por una banda liderada por alias ‘Tito’.

De acuerdo con las autoridades, esta organización está vinculada al asesinato de un chofer de otra ruta, que también estaría sometida al pago de cupos extorsivos.

Los dueños de la combi atacada han interpuesto una denuncia ante la Comisaría PNP Conde de la Vega, que quedó a cargo de las investigaciones.

Lamentablemente, los transportistas son habitual blanco de bandas de extorsionadores. De hecho, el pasado lunes, un jalador de combi fue atacado a balazos en el Cercado de Lima.

