Cercado de Lima: Grupo Terna captura a dos hombres que usaban falsos certificados médicos para pedir dinero

Los detenidos incluso presentaban sus códigos de billeteras digitales como el Yape | Fuente: PNP

La Policía Nacional, a través del Escuadrón Verde, capturó a dos hombres que serían integrantes de una banda denominada 'Los Desahuciados del Metro', quienes se hacían pasar por enfermos y personas en extrema necesidad para solicitar dinero en la Estación Central del Metropolitano.

Según información policial, los detenidos utilizaban falsos certificados médicos y se aprovechaban de la buena voluntad de los usuarios, llegando a recaudar importantes sumas de dinero en sólo pocas horas.

El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, ofreció mayores detalles sobre el caso.

"En esta ocasión, agentes del Grupo Terna pudieron detectar a dos personas pidiendo dinero en la Estación Central del Metropolitano, pero grande fue la sorpresa cuando, al hacerle seguimiento, se pudo descubrir que estas personas no adolecían de ninguna enfermedad terminal como ellos aducían, más por el contrario, utilizaban un disfraz para engañar y aprovecharse de la caridad y la buena voluntad de las personas para así obtener dinero", manifestó.

Detenidos presentaban sus códigos de Yape

Los detenidos incluso presentaban sus códigos de billeteras digitales como el Yape para que las personas, conmovidas ante su supuesta situación, realizaran estos depósitos que, según la Policía, podían llegar a ganar hasta 200 soles en sólo tres horas.

Los detenidos fueron identificados como Bryan Walter Mallqui Aguirre, de 28 años; y Junior Reque Fuertes, de 31. Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar las diligencias de ley.