"Estamos aquí para proteger nuestro futuro": ciudadanos protestan en el centro de Lima contra la nueva ley de pensiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de manifestantes se enfrentó este sábado con agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la avenida Abancay, a la altura del jirón Huallaga, en el Cercado de Lima.

La protesta fue convocada para rechazar el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional y exigir un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Los participantes de la marcha, con pancartas que decían "Estamos aquí para proteger nuestro futuro y jubilación" y "AFP, reforma abusiva", se congregaron inicialmente en la plaza San Martín, desde donde iniciaron una movilización con dirección al Congreso de la República.

En ese momento se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden, quienes utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Tras esta acción, el grupo de personas se retiró momentáneamente de la avenida Abancay; sin embargo, minutos después, volvieron a ocupar la vía, lo que generó una fuerte congestión vehicular.

La Policía Nacional ha desplegado dos contingentes a la altura de los jirones Ucayali y Huallaga, con el objetivo de evitar que los protestantes lleguen a los exteriores del Legislativo.

Cabe señalar que los manifestantes también expresaron su rechazo al aumento de la delincuencia y a la ola de extorsiones que afecta a diversas zonas del país.