PNP detuvo a mujer cuando iba a cobrar cupo a bodeguero: al ser intervenida, dijo que delinquía por necesidad

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a una mujer, madre de tres hijos, cuando se disponía a cobrar un cupo extorsivo a un bodeguero, en el cruce de las avenidas Nicolás Ayllón y Marco Puente Llanos, en el distrito limeño de Ate.

Al ser intervenida, la sospechosa ofreció disculpas y justificó su accionar, aduciendo que necesita el dinero para mantener a sus hijos, indicó el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

El alto mando detalló que la mujer fue intervenida junto con un hombre, quien sería su expareja y también integraría la organización delictiva.

“Estas personas han sido intervenidas con la objetividad, con las evidencias, cuando se disponían a cobrar un dinero producto de la extorsión a un hermano bodeguero”, refirió el jefe policial.

“(La mujer) está pidiendo disculpas, dice que era una necesidad. O sea, ¿una necesidad es someter psicológicamente a sus hermanos peruanos? Hay otras líneas, trabajar lícitamente, no atentar contra la gente”, agregó.



Avanzan las investigaciones

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la mujer detenida como Flor Silva Santiago (27), madre de tres hijos. En tanto, el hombre intervenido responde al nombre de Jacinto Espinosa Vera.

Según la Policía Nacional, la mujer recibía el dinero no solo en efectivo, sino también a través de cuentas bancarias y aplicativos digitales.

La banda criminal amenazaba a sus víctimas a través de mensajes enviados al aplicativo WhatsApp.

