Empresa de transportes Etcapsa suspende operaciones por amenazas: extorsionadores les exigen pagar 20 mil soles

Cerca de 80 de unidades no han salido a operar debido a estas amenazas. Delincuentes les exigen un pago total de 20 000 soles: 10 000 de cuota inicial y otros 10 000 de cupo mensual.

La empresa de transporte Carmen de la Punta S. A., conocida como Etcapsa, ha suspendido sus servicios a raíz de las amenazas de extorsión que sus conductores han sufrido este último fin de semana.

Debido a esta situación, dos policías se encuentran resguardando su patio taller, ubicado en la avenida Ferrocarril, en la urbanización Santa Elvira, en el distrito de Ate Vitarte.

RPP accedió a los mensajes intimidatorios, en los que los delincuentes les exigen un pago total de 20 000 soles: 10 000 como cuota inicial y otros 10 000 soles como un cupo mensual. De lo contrario, aseguran que atentarán contra las unidades y trabajadores.

No salen a trabajar desde el sábado

Un conductor de esta línea, cuyos buses cubren la ruta Callao-Ate, manifestó que no ha salido a trabajar desde el sábado, e incluso viene evaluando retirarse del rubro, pues no quiere exponer su vida ni la tranquilidad de su familia.

"Desde el día sábado es que no trabajamos. Del 100 % estarán trabajando 5 %. No salgo a trabajar, y si sales a trabajar, si vas a salir o regresas a casa, o no regresas a casa, ese es el temor. Vamos a ver qué se dice en el día hasta en la noche y mañana podremos elaborar o no. Si no hay solución, tendremos que dedicarnos a otro rubro", expresó.

Cerca de 80 unidades se encuentran inmovilizadas en el paradero hasta nuevo aviso. Los trabajadores también han pedido que esta denuncia no pase desapercibida por las autoridades, por lo que exigen una mayor protección de la PNP.