Ciudadano venezolano fue asesinado tras presunto intento de secuestro en Ate

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El extranjero fue interceptado por sujetos desconocidos, que intentaron meterlo a un vehículo. Sin embargo, logró liberarse e intentó escapar corriendo, por lo que fue baleado a sangre fría.

Lima
00:00 · 01:22
El crimen ocurrió en la avenida Las Gaviotas.
El crimen ocurrió en la avenida Las Gaviotas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un nuevo homicidio conmociona Lima. Esta vez, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena vía pública, tras un presunto intento de secuestro en el distrito de Ate. El crimen ocurrió el miércoles, 29 de octubre, al promediar las 6:00 p.m.

Según versiones preliminares, el extranjero se encontraba caminando por la avenida Las Gaviotas, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, que intentaron subirlo por la fuerza a un vehículo.

El hombro opuso resistencia y forcejeó con sus captores, logrando liberarse; tras lo cual huyó corriendo. Sin embargo, tropezó y cayó al suelo, hecho que fue aprovechado por los desconocidos, que le dispararon a sangre fría.

“Una persona, al parecer extranjero, que aproximadamente a las 18 horas fue víctima de tres disparos por arma de fuego, cometidos presuntamente por dos sujetos que intentaron, en un primer momento, subirlo, al parecer por la fuerza, a un vehículo. Él se da a la fuga, se escapa. Lo persiguen, se tropieza, y es ahí cuando recibe los impactos”, declaró a RPP un vocero del municipio de Ate.

Sospechosos detenidos

Perpetrado el crimen, agentes de la Policía Nacional, en colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas, desplegaron un operativo de búsqueda y captura de los presuntos homicidas.

La operación permitió dar con un búnker, en el que las fuerzas del orden intervinieron inicialmente a 27 personas, entre varones y mujeres.

Posteriormente, tras las pesquisas preliminares, se detuvo a nueve sujetos -la mayoría extranjeros-, sospechosos de estar detrás del asesinato de este ciudadano venezolano.

Al respecto, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, señaló que no se descarta que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas por el control de la venta de drogas en Lima Este.

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Ate Policía Nacional Inseguridad ciudadana

