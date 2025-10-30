Ciudadano venezolano fue asesinado tras presunto intento de secuestro en Ate

El crimen ocurrió en la avenida Las Gaviotas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un nuevo homicidio conmociona Lima. Esta vez, un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en plena vía pública, tras un presunto intento de secuestro en el distrito de Ate. El crimen ocurrió el miércoles, 29 de octubre, al promediar las 6:00 p.m.

Según versiones preliminares, el extranjero se encontraba caminando por la avenida Las Gaviotas, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos, que intentaron subirlo por la fuerza a un vehículo.

El hombro opuso resistencia y forcejeó con sus captores, logrando liberarse; tras lo cual huyó corriendo. Sin embargo, tropezó y cayó al suelo, hecho que fue aprovechado por los desconocidos, que le dispararon a sangre fría.

“Una persona, al parecer extranjero, que aproximadamente a las 18 horas fue víctima de tres disparos por arma de fuego, cometidos presuntamente por dos sujetos que intentaron, en un primer momento, subirlo, al parecer por la fuerza, a un vehículo. Él se da a la fuga, se escapa. Lo persiguen, se tropieza, y es ahí cuando recibe los impactos”, declaró a RPP un vocero del municipio de Ate.



Sospechosos detenidos

Perpetrado el crimen, agentes de la Policía Nacional, en colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas, desplegaron un operativo de búsqueda y captura de los presuntos homicidas.

La operación permitió dar con un búnker, en el que las fuerzas del orden intervinieron inicialmente a 27 personas, entre varones y mujeres.

Posteriormente, tras las pesquisas preliminares, se detuvo a nueve sujetos -la mayoría extranjeros-, sospechosos de estar detrás del asesinato de este ciudadano venezolano.

Al respecto, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, señaló que no se descarta que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas por el control de la venta de drogas en Lima Este.

