ATU realiza acciones de fiscalización y prevención a buses de transporte turístico tras muerte de hincha de Palmeiras

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que realiza labores de fiscalización a las características y condiciones de seguridad de los buses de transporte turístico, tras la muerte de un aficionado del Palmeiras un día antes la final de la Copa Libertadores, que se jugó el último sábado en el Estadio Monumental de Ate.

Luis Rivera, subdirector de la subdirección de Fiscalización de la ATU, aseguró que personal de Fiscalización de realizó sus labores para verificar que los buses de servicio de transporte turístico cumplan con los requisitos mínimos.

"Principalmente nosotros podemos observar que estos vehículos deben contar con piso antideslizante, los asientos fijos, asimismo los asientos deben contar con un cinturón de seguridad operativo para garantizar que el pasajero vaya asegurado y evitar cualquier tipo de accidentes", declaro Luis Rivera a RPP.

Por otro lado, hizo énfasis en el bus de la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., en donde falleció Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, recordando que el vehículo no se encontraba habilitado.

"Este vehículo tiene una sanción pecuniaria de 21 400 soles. Se sigue un procedimiento sancionador contra el bus, no asimismo contra el chofer que no estaba acreditado. El bus, si bien es cierto, contaba con el CITV [Certificado de Inspección Técnica Vehicular] y el SOAT respectivo y estaban vigentes, pero ya no contaba con la acreditación para prestar este servicio [turístico]", preciso Luis Rivera a RPP.

El caso

Como se recuerda, el general PNP Enrique Felipe Monroy informó en RPP que el extranjero Caue Brunelli, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, saltó de forma intempestiva cuando el bus pasaba por debajo del puente Bajada Baños, impactando contra la estructura y quedando inconsciente dentro de la unidad.

Caue Brunelli había llegado desde Brasil para formar parte de la fiesta previa a la final de la Copa Libertadors 2025, disputado el último sábado 29 de noviembre y que terminó en victoria para el Flamengo por un gol ante el Palmeiras.

Miraflores: Autoridades de la ATU realizan acciones de fiscalización y prevención a buses de transporte turístico tras muerte de hincha de Palmeiras | Fuente: RPP