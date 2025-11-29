Bus donde falleció hincha del Palmeiras no se encontraba habilitado para servicio de transporte turístico, según la ATU

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el bus turístico donde falleció un hincha brasileño del Palmeiras no se encontraba habilitado "para realizar el servicio".

"Si bien es cierto el bus pertenece a una empresa formal, dicha unidad no se encuentra habilitada por la autoridad para realizar el servicio de transporte turístico", precisó la institución en un comunicado.

En esa línea, la ATU indicó que le impondrá a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L. -al que pertenece el bus turístico- la infracción TU1, que se sanciona con una multa de S/ 21 400 (4 UIT).

Además de ello, adelantó que el bus será internado en un depósito de la ATU, una vez que culminen las pericias policiales.

También la unidad podría ser chatarreada, al contar con más de 15 años de antigüedad.

Asimismo, la ATU advirtió que el conductor, pese a tener brevete, no estaba habilitado para brindar este tipo de servicio, por lo que la empresa recibirá la infracción TU5-b, la cual sanciona al infractor con una multa de S/ 2 675 (50 % de una UIT).

Finalmente, se dispuso que la unidad, de placa F4T-780, sea inhabilitada de manera definitiva para brindar el servicio.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Fatal accidente

El general PNP Enrique Felipe Monroy confirmó a RPP la muerte de Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, ocurrida la tarde del viernes. La víctima era uno de los tantos aficionados brasileños que llegaron a Lima para la final de la Copa Libertadores de este sábado.

Felipe Monroy informó que el extranjero, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, saltó de forma intempestiva cuando el bus pasaba por debajo del puente Bajada Baños, impactando contra la estructura y quedando inconsciente dentro de la unidad.

Algunos compañeros que iban con él lo cargaron hacia una ambulancia de la Policía Nacional y fue trasladado a la Clínica Maison de Santé, pero llegó sin vida.

Según el general PNP, alrededor 45 mil hinchas brasileños de ambos equipos han llegado a Lima para presenciar si Flamengo o Palmeiras será el campeón de la edición 2025 de la Copa Libertadores, que se jugará en el Estadio Monumental de Ate.

Pronunciamiento del Palmeiras

El club Palmeiras se pronunció en sus redes sociales en donde lamentó el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, luego de confirmarse su muerte ocurrido en Lima y a poco de realizarse la final de la Copa Libertadores.

"Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", escribieron.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025