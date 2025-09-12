Últimas Noticias
Avenida Grau será cerrada totalmente por obras desde este lunes 15 de setiembre: conoce el plan de desvío

Según la MML, se están edificando las nuevas estaciones Abancay y Andahuaylas del Metropolitano (serán cuatro en total), las cuales formarán parte de la nueva vía Expresa Grau, cuyo avance representa el 34 %.
Según la MML, se están edificando las nuevas estaciones Abancay y Andahuaylas del Metropolitano (serán cuatro en total), las cuales formarán parte de la nueva vía Expresa Grau, cuyo avance representa el 34 %.
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La Municipalidad de Lima, a través de Emape, indicó que el cierre total será entre la avenida Aviación y el jirón Junín.

La Municipalidad de Lima, a través de Emape, ha informado que desde este lunes 15 de setiembre se realizará el cierre total de la avenida Grau, entre la avenida Aviación y el jirón Junín, con el fin de "pavimentar las nuevas pistas de concreto en las vías principales y en las auxiliares", en el marco de la construcción de la nueva vía Expresa Grau.

Como se recuerda, en la actualidad también se lleva a cabo el cierre parcial de la avenida Grau, en el tramo del jirón Lucanas y la avenida Aviación, donde el tránsito sólo está habilitado en las vías auxiliares.

Por ello, el plan de desvío vehicular plantea diversas rutas para los buses de transporte público y autos privados, que deberán cambiar su recorrido ante el cierre de esta zona de las obras del nuevo corredor vial de 2.8 km de la vía Expresa Grau, que busca unir por primera vez el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.

Plan de desvío vehicular

  • De El Agustino a Lima: los autos deberán desviar por los jirones Junín y Lucanas para retomar su trayecto en la avenida Grau.
  • De Lima a El Agustino: pueden llegar por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín para llegar a la avenida Grau.
  • De La Victoria a Lima: si vienen de la avenida Nicolás Ayllón, pueden seguir por la avenida José de la Riva Agüero, la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas para entrar a la avenida Grau; si vienen de la avenida Aviación, podrán doblar por la vía auxiliar de la avenida Grau.
  • De Lima a La Victoria: pueden seguir circulando por la vía auxiliar de la avenida Grau, girar hacia los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi para continuar la ruta en la avenida Aviación.
  • Asimismo, entre los jirones Lucanas y Aviación, se viene avanzando en la pavimentación, las intersecciones semafóricas y el movimiento de tierra para vaciado de concreto de las nuevas pistas.

La Municipalidad de Lima, recordó que "desde la plaza Grau hasta el jirón Lucanas, se ha culminado la pavimentación y se viene trabajando en los sardineles. Además, se están edificando las nuevas estaciones Abancay y Andahuaylas del Metropolitano (serán cuatro en total), las cuales formarán parte de la nueva vía Expresa Grau, cuyo avance representa el 34 %.".

