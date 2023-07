Jimin de BTS agradeció a Ryan Gosling por regalo y recomendó a fans que vean 'Barbie'

‘Barbie’ continúa rompiendo récords en la industria del cine desde su estreno el último 20 de julio. Los fanáticos siguen disfrutando de esta nueva historia de la muñeca de Mattel, protagonizada por Margot Robbie como ‘Barbie’ y Ryan Gosling como ‘Ken’. Precisamente, este último tuvo un gesto con el cantante Jimin de BTS, que generó sorpresa entre sus seguidores.

En efecto Gosling le dio a Jimin una guitarra de su personaje de ‘Ken’. Esto, debido a que el integrante de la banda de K-Pop fue protagonista en un video publicado en la cuenta oficial de ‘Barbie’ luciendo un pantalón estilo cowboy y una casaca negra con flecos blancos muy similar al usado por ‘Ken’.

"Hey, Jimin. Soy Ryan Gosling. Me he dado cuenta de que tu outfit en ‘Permission To Dance’ es el mismo que el de Ken en la nueva película de ‘Barbie’. Te lo tengo que dar, tú lo llevaste puesto primero y definitivamente lo luciste mejor”, empezó diciendo el actor canadiense de 42 años.

Seguidamente, añadió: “Hay un código que dice: si llevas puesto un estilo de Ken, tienes que darle tu posesión más valiosa. Así que espero que también aceptes la guitarra de Ken. Es mi humilde oferta. Además, Ken no la toca igualmente, así que estará mucho mejor en tus manos”.

Ryan Gosling y Jimin, dos 'Ken' unidos por un mismo outfit. | Fuente: AFP/Instagram

Ryan Gosling envió inesperado regalo a Jimin de BTS por compartir el look de Ken. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

Jimin de BTS recibió regalo de Ryan Gosling: “¡Vamos Barbie!”

Por su parte, Jimin de BTS agradeció el regalo dado por Ryan Gosling. Por medio de sus redes sociales, el artista surcoreano publicó un video donde aparece sentado en una banca sosteniendo la guitarra de ‘Ken’ y donde, además, exhorta a sus seguidores a ver ‘Barbie’.

“Hola Ryan y hola, Ken, soy Jimin. Felicidades por tu gran lanzamiento, mis fans están emocionados de ver tu video, así que muchas gracias. Pude ver que te ves genial con mi outfit, muchas gracias por esta guitarra, realmente me encanta y espero pronto ver Barbie. ¡Vamos Barbie!”, expresó en el registro audiovisual.

Del mismo modo, Jimin puso el video en su cuenta oficial de YouTube con el mensaje: “¡Gracias por tener mi atuendo en la película de ‘Barbie’! Lo sacudiste, Ken”.

‘Barbie’ sigue rompiendo récord en la taquilla

‘Barbie’ sigue en el primer lugar aumentando su taquilla en todo el mundo. De acuerdo con información difundida por El País, la película, hasta la fecha, logró recaudar 337 millones de dólares dejando en segundo lugar a ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan, con 174 millones. Además, se recalcó que, del total, 155 millones de dólares salieron de las salas norteamericanas entre el jueves, viernes y sábado.

En esa misma línea, Box Office Mojo, web especializada en cine, sostuvo que ‘Barbie’ logró tener 22,9 millones de euros (más de 25 millones de dólares) en el Reino Unido, y 8,2 millones de dólares en China. Por su parte, Comscore, registró una recaudación de 7,5 millones de dólares en España.