La estación de servicio está ubicada cerca de la cooperativa América. | Fuente: RPP Noticias

Una fuga de gas afectó, la noche de este domingo, a una estación de servicio ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, que alertó a los vecinos de la cooperativa América de esa jurisdicción.

De acuerdo con el testimonio de vecinos en el lugar, la fuga del combustible generó una columna que alcanzó los tres metros de altura. Agregaron que el personal del grifo no supo como reaccionar a la situación.

“El personal no hizo nada se quedó en cualquier lugar, no sé en dónde, pero no accionó. Los carros querían entrar y ellos no tapiaron la entrada para que no sucediera una desgracia, lamentablemente no están tal vez capacitados para acudir a esta clase de situaciones”, dijo la vecina Emperatriz Floria Escobar.

Hasta el lugar llegaron cinco unidades de los Bomberos para controlar la emergencia. Además, la estación fue clausurada de forma temporal por la municipalidad de San Juan de Miraflores, debido a que no cuentan con certificado de Defensa Civil.

Al respecto, los vecinos pidieron que la estación de servicio sea clausurada, pues consideran que existe un riesgo constante y hay muchas viviendas en los alrededores.