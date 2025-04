Gobierno Regional del Callao anuncia que clases escolares serán virtuales este jueves por paro de transportistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno Regional del Callao emitió este miércoles un comunicado para informar que las clases en los colegios públicos y privados en el primer puerto serán virtuales este jueves 10 de abril. Esto por el anunciado paro de transportistas programado para mañana en protesta por los constantes ataques contra los choferes.

"Exhortamos a los directores de las instituciones educativas públicas y privadas a realizar las coordinaciones necesarias para implementar la educación virtual, con el fin de que nuestros estudiantes continúen sus actividades académicas sin interrupciones", se lee en el comunicado.

El Gobierno del Callao también aseguró que se les brindará facilidades a los trabajadores administrativos para que lleguen a sus labores.

No habrá transporte urbano este jueves

La Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que acatará este jueves un “apagado de motores” y paralizará las operaciones del 100 % de sus flota como una señal de rechazo a la inseguridad ciudadana.

Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, precisó que el gremio agrupa a 73 empresas, lo que equivale, según señala, a la paralización de más de 7 000 buses que prestan servicios en Chosica, Huaycán, Carapongo, Vitarte, así como en zonas de Lima Norte, Este y Centro, y el Callao.

“Es una paralización, apagar nuestras unidades en las terminales. Nosotros no vamos a ir a ninguna marcha. Nosotros apagamos y esperamos que el Gobierno cumpla estos pedidos que le estamos haciendo, que no es nuevo. No queremos ir a improvisar una plataforma de lucha”, declaró.

Vargas reportó que casi todas las empresas de su gremio son extorsionadas y que, lastimosamente, la mayoría accede a pagar los cupos para evitar ataques contras los buses y los conductores.