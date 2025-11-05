Últimas Noticias
Camión queda atascado bajo el puente Balta y genera gran congestión en la Vía de Evitamiento [VIDEO]

El cargador frontal que era transportado por el camión colisionó con la parte inferior del puente. | Fuente: RPP
Redacción RPP

Agentes de la Policía de Tránsito se encuentran en la zona y han cerrado tres de los cuatro carriles de la vía.

Lima
Un camión que transportaba un cargador frontal quedó atascado esta tarde debajo del puente Balta, en la Vía de Evitamiento, en el sentido hacia el puente Ricardo Palma y con dirección a Lima Norte.

Personal de la concesionaria Lima Expresa continúa trabajando en el lugar a fin de retirar el vehículo y restablecer el tránsito con normalidad.

Personal de la Policía de Tránsito ha cerrado tres de los cuatro carriles de la vía colocando conos de color naranja para delimitar el área afectada, dejando solo un carril habilitado para el paso de los vehículos.

El cierre se extiende desde el puente Huánuco, lo que ha generado una fuerte congestión en el tramo.

Cabe señalar que el cargador frontal colisionó con la parte inferior del puente, sufriendo algunos daños.

El último 22 de octubre se registró un incidente similar en el mismo punto, pero en el sentido norte a sur, cuando otro camión de carga pesada impactó también contra la estructura del puente.

puente balta Vía Evitamiento accidente de tránsito

