SMP: motociclista venezolano murió atropellado en la Panamericana Norte

Fernando Chuquillanqui

Según testigos, el extranjero habría sido impactado por un automóvil, por lo que perdió el control y cayó al pavimento, momento en el que fue arrollado por otro vehículo.

El trágico accidente ocurrió a la altura del Paradero Habich.
El trágico accidente ocurrió a la altura del Paradero Habich. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un motociclista de nacionalidad venezolana murió atropellado en la carretera Panamericana Norte, a la altura del Paradero Habich, en la jurisdicción de San Martín de Porres (SMP).

Según testigos consultados por RPP, el extranjero habría sido impactado por un automóvil, por lo que perdió el control y cayó al pavimento, momento en el que fue arrollado por otro vehículo. Su muerte fue instantánea.

El conductor del automóvil que embistió al motociclista se habría dado a la fuga, de acuerdo con las versiones recabadas.

Congestión vehicular en la Panamericana Norte

Debido al trágico accidente, el tránsito en uno de los carriles de la Panamericana Norte estuvo restringido, lo que generó congestión vehicular.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron al motociclista venezolano como Manuel Alejandro Motta Peralta, de 21 años. 

Tras las diligencias de ley, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

La Policía Nacional ya ha comenzado las investigaciones en torno a este fatal atropello, a fin de dilucidar las responsabilidades y detener al conductor que habría arrollado al extranjero.

Panamericana Norte Accidente de tránsito SMP San Martín de Porres

