Carabayllo: siete sujetos que realizaban disparos al aire en un velorio fueron detenidos por la Policía

Siete personas que asistieron a un velorio en una vivienda de la urbanización Santa Lucía Etapa 2, en Carabayllo, fueron arrestados por la Policía Nacional debido a que realizaron disparos al aire. Uno de los detenidos señaló ser el padre del difunto, un joven de 19 años.

Los vecinos informaron que escucharon disparos durante el lunes y la mañana del martes. Por ello, un grupo de efectivos policiales ingresaron al velorio e incautaron un revólver con seis cartuchos.

Los involucrados no solo colocaron flores encima del ataúd, sino sus armas de fuego, todo en presencia de los demás asistentes al velorio en Carabayllo en donde se bebía licor e incluso bailaban alrededor del féretro. Así lo señaló Manuel Vidarte, jefe de la División de Emergencias de la Policía, a RPP Noticias.

"Se encontraban haciendo disparos al interior del inmueble. Las personas al ver a la Policía intentaron fugar. Se les encontraron armas. Algunos tienen antecedentes penales por tenencia ilegal de armas, microcomercialización de drogas, hurto agravado y estafa. Tenemos conocimiento que a manera de reverencia disparan por la noche como anunciando un tipo de venganza", sostuvo Vidarte.

Detenidos

Los detenidos fueron identificados como Anthony Erick Contreras (28), Alex Viterpo Padilla (19), Marco Antonio Rojas Gómez, Pedro Miguel Franco Fernández, Jefferson Fernández Ramiro, Josué Efraín Becerra (21) y el padre del difunto, quien solo atinó a llamarse Percy. La Policía aún está buscando su información porque el sujeto señaló no tener documento de identidad.

"He venido al velorio y no me dejaron enterrar a mi hijo. Me han intervenido, yo no sé nada de armas ni de supuestos disparos. Asesinaron a mi hijo por una riña", señaló el padre del difunto.

El joven de 19 años falleció acuchillado el último fin de semana. La Policía especula que sus amigos planeaban vengar su muerte en los próximos días.