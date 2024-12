Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Carabayllo: sospechoso participó en inspección ocular de crimen de madre e hija bajo estrictas medidas de seguridad

El principal sospechoso del doble crimen regresó a la vivienda resguardado por efectivos policiales y portando un chaleco antibalas. | Fuente: RPP

Este martes, se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular para recrear el paso a paso del doble asesinato de una joven de 23 años, identificada como Ana Lucía del Portal, y su madre, Nancy Carrión (64).

Para llevar a cabo la diligencia, el principal sospechoso Sebastián Chacón, novio de la joven, llegó hasta la vivienda donde se produjo el crimen, ubicada en la urbanización Santo Domingo, en el distrito de Carabayllo.

El presunto autor del asesinato fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al inmueble. El sujeto estuvo rodeado de varios efectivos policiales y portando un chaleco antibalas y un casco para evitar represalias contra su vida.

Durante la diligencia, las autoridades cerraron los accesos de las vías cerca de la vivienda. Asimismo, mientras Chacón se encontraba en el interior del inmueble, vecinos y familiares de las víctimas se apersonaron a los exteriores de casa con pancartas para exigir justicia.

Cabe destacar que, la Fiscalía viene tratando el caso como un presunto feminicidio.

Familiar relata los hechos y exige justicia

Un equipo de RPP conversó con Andrea Medina, prima de Ana Lucía, quien relató que una de las vecinas que pasaba por la fachada de la vivienda en el momento del asesinato, señaló que escuchó gritos de la madre.

“Una de las vecinas pasaba llevando a sus hijos a la escuela y escucha que la mamá, mi tía, decía qué has hecho, por qué has hecho esto, pero la señora en el apuro se lleva a los niños al colegio. Luego de esto recibe la llamada de mi tío, quien ya tenía conocimiento que había un robo en su domicilio y que habían atacado a su hija. Tocan la puerta, el sujeto abre tranquilo y mi prima Lucía y su mamá Nancy estaban tiradas en el piso. Las señoras desde la puerta han visto la escena”, explicó.

Asimismo, la pariente de las víctimas criticó la versión de Sebastián Chacón, quien -en un inicio- habría señalado que desconocidos ingresaron a la vivienda a robar y -posteriormente- atacaron a la madre y su hija.

“El chico estaba encerrado con ellas, si hubiese sido un robo, por qué no salió a tocar las puertas, por qué dejó a su enamorada morir. Me imagino que han agonizado delante de él y ese sujeto no ha hecho nada, él las ha dejado morir, es un doble feminicida”, acotó.

Por último, Medina pidió a la justicia que el presunto responsable pague por los crimines y que sea castigado con todo el peso de la ley.

“Nosotros queremos que se ejecute la máxima pena para este caso que es un doble feminicidio. Queremos que sea un caso emblemático y que la justicia demuestre que podemos confiar en la Policía y el Poder Judicial”, finalizó.