Colectivos de la Generación Z se movilizan por la av. Arequipa en protesta por la muerte de artista 'Trvko'

Diversos colectivos de la autodenominada "Generación Z" continúan movilizándose la noche de este sábado por las principales avenidas de Lima Metropolitana, con dirección aparente hacia el parque Kennedy en el distrito de Miraflores.

Los manifestantes se congregaron desde las 2pm. en la Plaza Francia, frente a la Iglesia de los Sagrados Corazones, La Recoleta, a donde llegaron familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, víctimas mortales de las manifestaciones contra Manuel Merino; así como deudos de otros fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

En diálogo con RPP, uno de los portavoces de la Generación Z, Yackov Solano, explicó que la convocatoria tiene como objetivo rendir homenaje a las víctimas de las últimas protestas en el país, destacando la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, artista urbano conocido como 'Trvko'

En ese lugar, realizaron un acto conmemorativo en honor a dicho artista, que murió el pasado 15 de octubre debido a una bala de arma de fuego disparada por el suboficial PNP Luis Magallanes.

Tras ello, el bloque de manifestantes se movilizó por diversas calles del Cercado de Lima, recorriendo así la av. Garcilaso de la Vega, donde se les unieron otros colectivos. De ese modo, ya en las primeras horas de la noche, llegaron hasta la av. Arequipa.

En la cuadra 11 de dicha vía, los protestantes hicieron un plantón, donde diversos voceros se pronunciaron exigiendo justicia para la familia de 'Trvko'. Además, rezaron colectivamente un 'padre nuestro' en memoria del artista fallecido. Terminada la oración, continuaron marchando con dirección a San Isidro.

Fuentes de RPP indicaron que los manifestantes tienen como punto de llegada el parque Kennedy en el distrito de Miraflores.

Manifestantes a favor de la Policía se concentraron en Marcha por la Paz

En horas de la tarde, en el Campo de Marte, distrito de Jesús María, también se concentraron colectivos ciudadanos que se movilizaron en respaldo a la Policía Nacional, en un acto que bautizaron como "Marcha por la paz". Dichos colectivos enfilaron por la avenidas 28 de Julio y Paseo de la República hasta llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia.

Hasta ese lugar llegó el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, quien se sumó a la ‘Marcha por la Paz y en defensa de la Policía’, donde reafirmó su compromiso y cercanía con la institución policial, destacando su labor profesional en la defensa de sus efectivos.

"Yo no he venido como candidato, he venido como hijo de policía", sostuvo Santiváñez, quien recientemente anunció su postulación al Senado en las Elecciones Generales del 2026 con la agrupación polírica Alianza para el Progreso (APP).

"Soy un luchador de los derechos de la familia policial, siempre lo he sido, siempre he defendido a la familia policial desde cualquier escenario como abogado, como hijo y cuando fui ministro, siempre estuve al frente de cada intervención y de cada reclamo", añadió.

También se hizo presente José Baella, jefe del Grupo Especial de Inteligencia Municipal de Lima, quien se pronunció sobre la liberación del suboficial Luis Magallanes, quien recuperó su libertad tras siete días de detención preliminar por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.

Baella explicó que el caso continúa en investigación bajo conocimiento del Ministerio Público y resaltó que, según la pericia criminalística, no se hallaron indicios de que el suboficial actuara con intención de matar.

“Es un caso que está en investigación. La pericia ha salido que el suboficial Magallanes no ha tenido la intención de matar a nadie. Dejemos que la investigación se desarrolle; si hay responsabilidad, tendrá que asumirla”, señaló.

La referida 'Marcha por la Paz' finalizó al promediar las 5pm., luego de un breve mitin encabezado por José Baella y Stefano Miranda, abogado de Luis Magallanes.