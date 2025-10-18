“Hoy es un día también de duelo, de solidaridad”: cardenal Carlos Castillo se pronunció por muerte de joven tras protestas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante su homilía en la misa previa a la segunda procesión del Señor de los Milagros, el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, se refirió a la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz, conocido en el mundo artístico como 'Trvko', tras las protestas del pasado 15 de octubre.

El cardenal también elevó una oración por el joven Luis Reyes Rodríguez, de 28 años, quien se encuentra internado y en estado de coma inducido en el Hospital Loayza, tras resultar herido en la referida jornada de protesta.

"Hoy día es un día también de duelo, de solidaridad, con Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que ha perdido la vida. Y te pedimos a ti, señor, que lo tengas en tu seno y que toda la alegría que la dio con sus tiktoks y sus músicas y su manera de vivir pueda también seguir alegrarnos desde el cielo. Pidamos hoy día también por Luis Reyes Rodríguez, que se encuentra todavía delicado, para que pueda restaurar su salud, a pesar de lo difícil que va a ser", manifestó Castillo.

El arzobispo de Lima señaló que este sábado es también un día de solidaridad y de esperanza, porque -sostuvo- el Señor de Los Milagros acompaña con sus "mejores sentimientos y nos llena el corazón de bondad, dulzura e identificación".

"Hoy día es un día de luto, hoy es un día de solidaridad y de duelo; pero también es un día de esperanza. Nuestro Señor recuerda que con su compañía alientan los mejores sentimientos unidos. Nos llena el corazón de bondad, de dulzura, de identificación con nosotros; porque no solo caminó con nosotros, está con nosotros (...) Es mestizo, como nosotros, es esclavo y alienta nuestra unión, nuestra diversidad, alienta capacidad de comprender lo mejor de nosotros y por lo tanto de apreciarnos, no de despreciarnos", mencionó.

"Digo esto sobre todo en ese tiempo en que haya algunas personas que se creen demasiado y desprecian a la gente sencilla y humilde. Para algunos, en el mundo hoy día, existe población sobrante. Para Dios, no. Todos somos indispensables, todos valemos, todos somos preciosos a sus ojos, preciosos y preciosas. Y, por eso, hoy hemos venido a caminar con él, porque sabemos que en medio de las tragedias siempre nos tiene preparados una posibilidad nueva hasta que algún día nos introduzca a su reino. (...) Hoy día venimos a pedir de corazón que nos des la imaginación, que nos inspires permanente para encontrar soluciones a los problemas que tenemos, y para que también puedas consolar a las personas que han sido heridas en diferentes formas en estos días, entre ellas varios jóvenes, varias personas mayores y también hermanos nuestros de nuestra Policía Nacional", sentenció.

Monseñor Carlos Castillo se pronunció por el fallecido de un Eduardo Sanz en protestas | Fuente: RPP