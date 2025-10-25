Reggiardo destacó que incendios en Lima "coinciden" con marcha de la Generación Z: "Es raro que sean accidentales el mismo día"

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre los dos incendios registrados este sábado en el Centro de Lima, los cuales coincidieron, según dijo, con la convocatoria de movilizaciones por parte de diversos colectivos y movimientos de la denominada Generación Z.

El primer incendio ocurrió en la mañana, cerca del Congreso de la República, mientras que el segundo siniestro se desató por la tarde, en la cuadra 11 del jirón Huanta, afectando alrededor de 20 puestos comerciales.

“Es un segundo incendio en el día, es raro que dos incendios sean accidentales el mismo día, esperemos que no tengamos más. Las investigaciones determinarán, tanto el de la mañana como el de esta tarde-noche, qué pasó ahí”, comentó Reggiardo en RPP.

“Pero coincide con esta marcha que, para muchos, se ha planteado y se ha publicitado como pacífica, pero si realmente se comprueba que es algo intencionado, entonces, pues, de pacífico no tendría nada”, agregó.

El burgomaestre sostuvo, además, que se está trabajando de forma coordinada con diversas autoridades para investigar estos sucesos y garantizar que, si se trata de un acto “hecho a drede”, los responsables sean judicializados “de forma rápida”.

Asimismo, destacó que la Municipalidad de Lima cuenta con 444 cámaras de vigilancia activas y un patrullaje aéreo que cubre el centro de la ciudad, para velar por la seguridad durante el día de la marcha y evitar mayores incidencias.

Incendio catalogado como código 3

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó sobre el incendio registrado en la cuadra 11 del jirón Huanta, en el Cercado de Lima, que se encuentra afectando alrededor de 20 puestos comerciales.

“El fuego se originó en la azotea y hay concentración de llamas en el segundo piso. Estamos viendo unos 20 puestos que están prendidos; los bomberos ya están realizando su trabajo en el lugar y creo que todos debemos apoyar”, declaró Casaretto desde la zona de emergencia a RPP.

El siniestro, que ocurre en una zona próxima a Mesa Redonda, ha sido catalogado como código 3 por el Cuerpo General de Bomberos, lo que indica una emergencia de gran magnitud. Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 14 unidades de bomberos se encuentran trabajando para controlar el fuego.

Casaretto precisó que se trata de una galería comercial con mercadería diversa, entre cajas importadas y productos de fácil combustión, lo que ha facilitado la propagación de las llamas.

“Nos preocupa el tema del agua. Estamos esperando que los bomberos puedan cumplir con su labor, pero requerimos el apoyo de Sedapal y de todas las instituciones comprometidas”, señaló.