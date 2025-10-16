"Lo mataron por marchar": Gian Marco reacciona ante muerte de joven músico tras protestas en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gian Marco se pronunció sobre la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, quien recibió un disparo en el pecho durante las protestas en el Centro de Lima realizadas por colectivos y agrupaciones sociales, como la denominada ‘Generación Z’, el último miércoles 15 de octubre en rechazo al Congreso y al Gobierno del presidente José Jerí.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el compositor peruano y ganador del Latin Grammy compartió la foto del músico conocido como ‘Trvko’ lamentando su deceso producto de disparos que habría hecho el suboficial de tercera, Luis Magallanes.

“Asesinaron a Mauricio, un músico peruano. Lo mataron por marchar. No hay que celebrar. Descansa en paz, Trvko”, escribió el intérprete de Canción de amor y Parte de este juego en su post este jueves recibiendo también las reacciones de cantantes internacionales como Luis Fonsi, Luis Enrique y Axel.

Más temprano, se conoció que Eduardo Mauricio Ruiz Sanz falleció a causa de un impacto de bala en el tórax. El incidente se produjo en la Plaza Francia alrededor de las 11.30 p. m. Después del ataque, el joven fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se constató su deceso, y más tarde fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Gian Marco postergó su gira en Perú tras atentado contra agrupación Agua Marina. | Fuente: Instagram (gianmarcooficial)

Gian Marco postergó gira en Perú tras atentado contra Agua Marina

Días atrás, Gian Marco anunció la postergación de fechas de su gira en Perú. Esto, luego del ataque que recibió la agrupación de cumbia Agua Marina mientras hacía una presentación en el Círculo Militar-Sede Tarapacá en el distrito de Chorrillos resultando con cuatro de sus integrantes heridos.

"Con profundo dolor y pena, luego una conversación importante juntamente con mi equipo de trabajo, me veo en la obligación de posponer la gira por mi país aquí en Perú, que tenía programada para octubre en varias ciudades", expresó el cantante.

En efecto, el artista peruano comunicó la suspensión de la gira programada en Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco que se iba a realizar entre el 10 al 25 de octubre.

Al respecto, recalcó que las entradas adquiridas para sus conciertos "seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, las cuales serán comunicadas en los próximos días a través de los canales de Teleticket y de la productora del tour".

"En caso no nos puedan acompañar podrán solicitar su devolución mediante el canal adquirido (…) Además, pido disculpas a todo el público con quienes esperaba el contarme en un escenario. Pero una vez más digo, no es momento de celebrar, es el momento de actuar desde otro lugar. No nos merecemos lo que nos está pasando", sostuvo.

Gian Marco cuestionó al Gobierno tras ataque a Agua Marina en Chorrillos

Gian Marco compartió un comunicado en sus redes sociales luego del ataque armado que sufrió la agrupación de cumbia Agua Marina durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

"No nos merecemos todo lo que nos está pasando. Un desequilibrio absoluto de un sistema que desde hace años se pudre y se burla de cada ciudadano. Lo sucedido ayer con mis colegas de Agua Marina es terrible, angustiante, deplorable. Me solidarizo no solo con ellos, sino también con todas las personas que siguen sufriendo el acoso constante de la extorsión, sin poder trabajar en paz", sostuvo.

Es así como el intérprete de Te mentiría afirmó sentir "impotencia y dolor" por la situación de inseguridad que atraviesa el Perú.

"Trabajar, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un campo de batalla, en un riesgo que puede llevarte a la muerte, sin asco, sin ley. Este gobierno y todos sus integrantes no merecen ser nuestros representantes. Ninguno de ellos es digno de tan alta responsabilidad”, escribió.

Antes de finalizar, Gian Marco dejó una frase en la que resume su frustración: "Creer se ha convertido en un verbo falaz, en una fantasía de cuento. No sé qué más hacer, no sé qué más decir (…) tengo rabia, como todos, mucha rabia".