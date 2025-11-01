Últimas Noticias
Caos en la Carretera Central: usuarios reportan gran congestión vehicular en la autopista

por Wendy Milla Loo

Largas filas de vehículos permanecen varadas desde temprano en la Carretera Central, en Chosica. Un tráiler malogrado habría provocado el intenso congestionamiento, según una usuaria.

Lima
Los conductores han solicitado, de manera urgente, presencia policial en la zona para liberar la vía.
| Fuente: Rotafono

Gran congestión vehicular se reporta durante este sábado, 1 de noviembre, en la Carretera Central.

Usuarios han reportado al Rotafono de RPP que una gran cantidad de vehículos se encuentran varados y sin poder avanzar a la altura del puente Los Ángeles y la avenida Cumbres, en Chosica.

Debido a esta situación, los conductores han solicitado, de manera urgente, presencia policial en la zona para liberar la vía.

Tráiler malogrado habría generado la congestión

En diálogo con RPP, una usuaria reportó que, según sus amigos, quienes también se encuentran varados en la Carretera Central, la congestión estaría siendo provocada por un tráiler malogrado a la altura de puente Los Ángeles.

“No hay pase. Los carros están prácticamente estacionados y me comentan también otros amigos que están yendo, que en puente Los Ángeles hay un tráiler que está malogrado y por ello también hay congestión vehicular. Toda esta ruta, de Carretera Central, los carros están prácticamente detenidos”, señaló.   

