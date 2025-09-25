Ate: camión y locomotora del Ferrocarril Central Andino protagonizaron un violento accidente en Santa Clara

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tarde de este jueves, un camión furgón y una locomotora del Ferrocarril Central Andino protagonizaron un violento accidente a un costado de la Carretera Central, en el sector de Santa Clara, en el distrito limeño de Ate.

Según los vecinos, el accidente se produjo debido a que el conductor del vehículo de carga pesada intentó ganarle el paso al ferrocarril, lo que provocó la colisión. El impacto provocó que el furgón se volcara.

Afortunadamente, no se reportaron heridos de consideración, según indicaron los residentes de la zona. Sin embargo, tras el choque se formó una fila de vagones que estuvieron varados durante varios minutos.

Tras el accidente, personal de la Policía Nacional llegó a la zona. Después de realizar las diligencias correspondientes, se logró retirar el furgón y con ello también se restableció el tránsito del ferrocarril, que traslada minerales desde el centro del país hasta el puerto del Callao.

Vecinos piden prudencia a los conductores

Tras el accidente, los vecinos del sector están pidiendo a los conductores manejar con mayor prudencia y cuidado para evitar nuevos accidentes.