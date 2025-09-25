Últimas Noticias
Ate: camión y locomotora del Ferrocarril Central Andino protagonizaron un violento accidente en Santa Clara

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El choque entre un camión y una locomotora en Santa Clara volcó la unidad de carga y detuvo momentáneamente el tránsito ferroviario, aunque no dejó heridos de gravedad. Vecinos exhortan a los conductores a manejar con mayor prudencia.

Lima
Según los vecinos, el accidente se produjo debido a que el conductor del vehículo de carga pesada intentó ganarle el paso al ferrocarril.
Según los vecinos, el accidente se produjo debido a que el conductor del vehículo de carga pesada intentó ganarle el paso al ferrocarril. | Fuente: RPP

La tarde de este jueves, un camión furgón y una locomotora del Ferrocarril Central Andino protagonizaron un violento accidente a un costado de la Carretera Central, en el sector de Santa Clara, en el distrito limeño de Ate.  

Según los vecinos, el accidente se produjo debido a que el conductor del vehículo de carga pesada intentó ganarle el paso al ferrocarril, lo que provocó la colisión. El impacto provocó que el furgón se volcara.

Afortunadamente, no se reportaron heridos de consideración, según indicaron los residentes de la zona. Sin embargo, tras el choque se formó una fila de vagones que estuvieron varados durante varios minutos.

Tras el accidente, personal de la Policía Nacional llegó a la zona. Después de realizar las diligencias correspondientes, se logró retirar el furgón y con ello también se restableció el tránsito del ferrocarril, que traslada minerales desde el centro del país hasta el puerto del Callao.

Vecinos piden prudencia a los conductores

Tras el accidente, los vecinos del sector están pidiendo a los conductores manejar con mayor prudencia y cuidado para evitar nuevos accidentes.

RPP Data

Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando

Las carreteras del Perú siguen siendo escenario de tragedias. En solo siete meses más de 1,900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En este informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data, se revela que las compañías con más infracciones circulan en las regiones donde precisamente se registran más fallecidos. Autoridades de esas zonas advierten que las sanciones actuales no son suficientes para cambiar conductas.
RPP Data
RPP Data
ATE Santa Clara Carretera Central Ferrocarril Central Andino Accidente

