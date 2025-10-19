Cajamarca: siete heridos dejó choque frontal en la carretera Bambamarca-Chota

Según el reporte del hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota, cuatro de ellos presentan heridas de consideración y tres se encuentran en estado grave, uno de ellos incluso ha sido derivado a la ciudad de Cajamarca debido a la complejidad de sus lesiones.

Un accidente de tránsito se registró anoche -alrededor de las 8 p.m.- en el sector Atoctambo, en la vía que une Chota con Bambamarca, en la región Cajamarca.

Dos vehículos colisionaron frontalmente, dejando 7 personas heridas, según un comunicado del hospital José Hernán Soto Cadenillas de Chota.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al servicio de emergencia del hospital para recibir atención médica.

Según el reporte, cuatro de ellos presentan heridas de consideración y tres se encuentran en estado grave, uno de ellos incluso ha sido derivado a la ciudad de Cajamarca, debido a la complejidad de sus lesiones.

Las personas heridas fueron identificadas como Alexis Marrufo Malca, Neiser Alexander Idrogo Idrogo, Eder Terrones Quevedo, Wilder Vásquez Casas, Jhair Marrufo Malca, Yoni Burga Bautista, Yosber Marrugo Edquen.

El hospital informó que su equipo médico continúa brindando atención de emergencia a los afectados, mientras se espera que las autoridades investiguen la causa del accidente.