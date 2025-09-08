San Juan de Miraflores: asesinan a conductor de bus de transporte público cuando iniciaba su ruta

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De acuerdo con testigos, el conductor fue interceptado por falsos pasajeros que lo obligaron a detenerse antes de dispararle | Fuente: RPP

Un conductor, identificado como Alfredo Arturo Ramón Ramos, de la empresa de transportes Nueva América fue asesinado a balazos mientras realizaba su ruta habitual desde Carabayllo hasta San Juan de Miraflores. El ataque tuvo lugar en la avenida Central, cerca de la avenida Salvador Allende, también conocida como Pista Nueva.

Tras el ataque, el vehículo quedó detenido a un lado de la vía, con el cuerpo del conductor aún sin identificar en la cabina. La Policía ha acordonado la zona mientras esperan la llegada de peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con testigos del incidente, incluidos pasajeros y vecinos del área, el conductor fue interceptado por falsos pasajeros que lo obligaron a detenerse antes de dispararle en repetidas ocasiones.

"El hombre ha parado y ahí le han metido los cinco balazos. La gente que ha estado en carro ha salido. Sí estaba con pasajeros. Solo ha sido (atacado) el chofer nada más. Atrás del chofer había una chica, estaba llorando", señaló un testigo.

Policía investiga posible red de extorsión

Este suceso ocurre solo tres días después de que otro bus de la misma empresa fuera atacado a balazos en Carabayllo, donde tres personas resultaron heridas.

Por tanto, la Policía se encuentra investigando posibles vínculos con redes de extorsión que amenazan a empresas de transporte en la capital.

La familia del conductor asesinado, visiblemente afectada, llegó al lugar poco después del incidente.