Accidente en el Cercado de Lima: al menos ocho heridos por caída de minivan al Parque de la Muralla

Una miniván protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este domingo, luego de que se despistara en el puente Ricardo Palma, en la avenida Abancay, y cayera sobre el Parque de La Muralla tras romper la baranda de la vía.



Según fuentes de RPP, ocho personas que iban en la unidad resultaron heridas. La minivan de color amarillo, de placa APR-416, circulaba desde la Av. Abancay con sentido al distrito del Rímac.

Testigos indicaron que el vehículo habría colisionado con la reja del puente y, posteriormente, se precipitó al parque. Entre los heridos, se registran dos de gravedad.

Niños iban a bordo de la unidad

Asimismo, se supo que había menores de edad a bordo de la minivan, siendo trasladados junto con los demás heridos a un hospital local.

A consecuencia del hecho, un carril del puente Ricardo Palma con sentido al Rímac ha sido cerrado debido a los trabajos que vienen realizando el personal del Cuerpo General de Bomberos.

En total, son 11 las unidades de los bomberos que vienen trabajando en este puente, además de efectivos de la unidad policial de Rescate y personal de la Municipalidad de Lima.