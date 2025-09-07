Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Accidente en el Cercado de Lima: al menos ocho heridos por caída de minivan al Parque de la Muralla

Minivan cae del puente Ricardo Palma al Parque de la Muralla y deja ocho heridos
A consecuencia del hecho, un carril del puente Ricardo Palma con sentido al Rimac ha sido cerrado. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Testigos indicaron a RPP que la unidad chocó con la reja del puente Ricardo Palma y, posteriormente, se precipitó al parque. Entre los heridos, se registran dos de gravedad.

Accidentes
00:00 · 01:21

Una miniván protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este domingo, luego de que se despistara en el puente Ricardo Palma, en la avenida Abancay, y cayera sobre el Parque de La Muralla tras romper la baranda de la vía.

Según fuentes de RPP, ocho personas que iban en la unidad resultaron heridas. La minivan de color amarillo, de placa APR-416, circulaba desde la Av. Abancay con sentido al distrito del Rímac

Testigos indicaron que el vehículo habría colisionado con la reja del puente y, posteriormente, se precipitó al parque. Entre los heridos, se registran dos de gravedad.

Niños iban a bordo de la unidad

Asimismo, se supo que había menores de edad a bordo de la minivan, siendo trasladados junto con los demás heridos a un hospital local.

A consecuencia del hecho, un carril del puente Ricardo Palma con sentido al Rímac ha sido cerrado debido a los trabajos que vienen realizando el personal del Cuerpo General de Bomberos.

En total, son 11 las unidades de los bomberos que vienen trabajando en este puente, además de efectivos de la unidad policial de Rescate y personal de la Municipalidad de Lima.

RPP Data

Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando

Las carreteras del Perú siguen siendo escenario de tragedias. En solo siete meses más de 1,900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En este informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data, se revela que las compañías con más infracciones circulan en las regiones donde precisamente se registran más fallecidos. Autoridades de esas zonas advierten que las sanciones actuales no son suficientes para cambiar conductas.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Accidentes cercado de lima

