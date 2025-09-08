Últimas Noticias
Jalador de combis fue atacado a balazos cuando tomaba un caldo de gallina en el Cercado de Lima

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La víctima, pese a sus heridas, se alejó aproximadamente 40 metros del lugar donde fue atacado; sin embargo, terminó desplomándose y cayendo sobre el pavimento.

Lima
00:00 · 01:11
Según testigos, el agresor le disparó a la víctima en el lado derecho del rostro.
Según testigos, el agresor le disparó a la víctima en el lado derecho del rostro.

Un hombre que se dedicaba a llenar vehículos de transporte público fue baleado por desconocidos en el cruce del jirón Huarochirí con la avenida Colonial, muy cerca de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

Según los testigos, la víctima, quien fue identificada como Diego Alfredo Puyén Vélez, se encontraba consumiendo un caldo de gallina en un establecimiento de la zona, cuando un sujeto se aproximó a él y le disparó en el lado derecho del rostro.

Tras el brutal ataque, el agresor se dio a la fuga con dirección a la plaza Dos de Mayo, utilizando como ruta de escape una zona que forma parte de un grifo cercano.

La víctima, pese a la lesión, logró desplazarse aproximadamente 40 metros del lugar donde fue baleado; sin embargo, finalmente terminó desplomándose sobre el pavimento.

Víctima permanece en observación

De acuerdo con el personal de Serenazgo de Lima, la víctima fue auxiliada y trasladada de inmediato al Hospital Ramón Castilla, donde permanece bajo observación médica.

Tras al atentado, al lugar llegaron agentes de Comisaría de Monserrat, quienes se encuentran a cargo de las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Tags
Cercado de Lima Inseguridad ciudadana Ataque atentado

SIGUIENTE NOTA