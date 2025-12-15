Piura: Fiscalía investiga presunto feminicidio de una madre de 48 años en Morropón

De acuerdo con el peritaje inicial, el medio utilizado para perpetrar el ataque fue un arma blanca | Fuente: RPP

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, en Piura, inició una investigación preliminar tras el feminicidio ocurrido el pasado jueves en dicho distrito.

El Ministerio Público se encuentra recabando información y llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del crimen y sustentar la acusación contra el presunto autor.

La víctima fue identificada como Juana Flores Quispe, de 38 años. Según el informe preliminar de la PNP, el hecho se registró en el domicilio que compartía con el presunto agresor.

El cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia. Además, se pudo conocer que el medio utilizado para perpetrar el ataque fue un arma blanca, de acuerdo con el peritaje inicial.

Presunto feminicida fue intervenido por la PNP

El presunto responsable, Carlos Pardo Huamán, de 42 años, fue intervenido por efectivos policiales en las inmediaciones del lugar del crimen horas después de cometido el delito.

Actualmente, Pardo Huamán se encuentra bajo custodia, mientras que la Unidad de Investigación Criminal realiza la toma de declaraciones y el levantamiento de evidencias en la escena para configurar el expediente.