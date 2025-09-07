Últimas Noticias
Delincuentes detonan explosivo en la puerta de un minimarket en Puente Piedra

Puente Piedra: delincuentes detonan explosivo en la puerta de un minimarket
El estallido del explosivo afectó la puerta de metal del negocio, así como la puerta de vidrio de una vivienda aledaña.  | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Dueña del local indicó que viene recibiendo amenazas de extorsionadores desde hace unas semanas. En los mensajes, los delincuentes le exigen pagar 15 mil soles.

Policiales
00:00 · 01:41

Sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo en un minimarket ubicado en el jirón Las Orquídeas, en la urbanización Rosaluz, en Puente Piedra.

El estallido del explosivo afectó la puerta de metal del negocio, así como la puerta de vidrio de una vivienda aledaña. 

Según información recogida por RPP, la dueña del negocio reveló que, desde hace unas semanas, viene recibiendo mensajes amenazantes de una banda criminal que opera en distritos de Lima Norte. 

Asimismo, tras las primeras averiguaciones de la Policía Nacional, estos delincuentes estarían exigiendo al menos 15 mil soles a la propietaria del local que alquila en el primer piso de un inmueble.

Otros negocios estarían pagando cupos

Los vecinos de este sector expresaron su preocupación e indicaron que varios de los negocios ubicados en la zona también serían víctimas de extorsionadores, por lo que pagan cupos para evitar ser blanco de estos atentados.

"Lo que me dicen es que todo el mundo paga cupos, no sé si será verdad. A mí me da miedo", manifestó una vecina, quien dijo que no es la primera vez que ocurre un hecho de similar magnitud.

Pese a estos sucesos, manifestó que la zona no cuenta con la seguridad necesaria para prevenir este y otro tipo de delitos.

El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional viene investigando el caso. Asimismo, no descartan que la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' estaría detrás del ataque.

