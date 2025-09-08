Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Fiscalía inició investigación preliminar por crimen de joven barbero en Los Olivos

Fiscalía informó que ya se vienen realizando las indagaciones correspondientes para la identificación de los responsables.
Fiscalía informó que ya se vienen realizando las indagaciones correspondientes para la identificación de los responsables. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las diligencias para esclarecer el asesinato de Albert Samuel Rivera García están a cargo del Segundo Despacho de la Decimoprimera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público abrió investigación preliminar por el presunto delito de homicidio contra los responsables del crimen de Albert Samuel Rivera García, ocurrido el último viernes en Los Olivos.

Las diligencias, a cargo del Segundo Despacho de la Decimoprimera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, buscan esclarecer la muerte del barbero de 20 años, acribillado en el frontis de una barbería en la Av. Carlos Izaguirre.

La Fiscalía informó que ya se vienen realizando las indagaciones correspondientes para la identificación de los responsables, entre ellas, el recojo de declaraciones de familiares y testigos por parte del Departamento de Investigación Criminal PNP.

Asimismo, se recabará el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y los resultados de las pericias realizadas en la escena del crimen; así como la inspección técnico policial; entre otros actos de investigación.

El crimen

El hecho se produjo cuando Rivera se desplazaba en su bicicleta. En ese momento, fue interceptado por un sicario, que le disparó múltiples veces, relataron testigos consultados por RPP.

El crimen ocurrió en presencia de transeúntes y vecinos, que huyeron despavoridos para evitar ser alcanzados por los balazos.

Malherido, el joven fue trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde se certificó su deceso. En tanto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque e iniciaron las pesquisas, apuntando inicialmente a un ajuste de cuentas como posible móvil.

Te recomendamos

RPP Data

Cifras por muertes violentas en aumento

Enero cerró con una cantidad récord de fallecidos por muertes violentas en nuestro país, así lo indica el Sistema Nacional de Defunciones, Sinadef. Las principales causas son los homicidios y accidentes de tránsito. ¿A qué se debe este aumento? Los detalles en el siguiente informe de RPP Data.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio Público Los Olivos inseguridad ciudadana

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA