Fiscalía inició investigación preliminar por crimen de joven barbero en Los Olivos

El Ministerio Público abrió investigación preliminar por el presunto delito de homicidio contra los responsables del crimen de Albert Samuel Rivera García, ocurrido el último viernes en Los Olivos.

Las diligencias, a cargo del Segundo Despacho de la Decimoprimera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, buscan esclarecer la muerte del barbero de 20 años, acribillado en el frontis de una barbería en la Av. Carlos Izaguirre.

La Fiscalía informó que ya se vienen realizando las indagaciones correspondientes para la identificación de los responsables, entre ellas, el recojo de declaraciones de familiares y testigos por parte del Departamento de Investigación Criminal PNP.

Asimismo, se recabará el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y los resultados de las pericias realizadas en la escena del crimen; así como la inspección técnico policial; entre otros actos de investigación.

El crimen

El hecho se produjo cuando Rivera se desplazaba en su bicicleta. En ese momento, fue interceptado por un sicario, que le disparó múltiples veces, relataron testigos consultados por RPP.

El crimen ocurrió en presencia de transeúntes y vecinos, que huyeron despavoridos para evitar ser alcanzados por los balazos.

Malherido, el joven fue trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde se certificó su deceso. En tanto, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque e iniciaron las pesquisas, apuntando inicialmente a un ajuste de cuentas como posible móvil.