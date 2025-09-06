Últimas Noticias
Un joven barbero fue asesinado a balazos en la puerta de su trabajo en Los Olivos

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima se desplazaba en su bicicleta, cuando fue interceptada por un sicario, que le disparó a sangre fría.

Lima
El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 5 de la avenida Carlos Izaguirre.
El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 5 de la avenida Carlos Izaguirre. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Los homicidios no paran en Lima. Esta vez, un joven barbero fue asesinado a balazos en la puerta de su centro de trabajo, en la quinta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Los Olivos, al norte de la capital.

La víctima se desplazaba en su bicicleta, cuando fue interceptada por un sicario, que le disparó múltiples veces, relataron testigos consultados por RPP.

El crimen ocurrió en presencia de transeúntes y vecinos, que huyeron despavoridos para evitar ser alcanzados por los balazos.

Malherido, el joven fue trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte, donde se certificó su deceso.

Las investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas.
Las investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para comenzar con las pesquisas.

El joven barbero asesinado fue identificado como Albert Samuel Rivera García, de 20 años.

Debido a la modalidad del crimen, las investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas.

En tanto, los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido, ya que cualquier persona inocente pudo haber sido alcanzada por los balazos.

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
Los Olivos Policía Nacional Inseguridad ciudadana

